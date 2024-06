Martínez y Pereira seguirán en el Arosa

El Arosa anunció ayer la continuidad de dos jugadores que pueden ser muy importantes en la estructura del equipo la próxima campaña. Se trata de Iñaki Martínez, uno de los fijos con Luisito, y de Javi Pereira, que estaba siendo utilizado con mucha frecuencia por el técnico de Teo, siendo uno de los primeros cambios cuando no entraba en el equipo titular.

Martínez afrontará su tercera temporada como arlequinado después de haberse convertido en una de las grandes referencias del equipo. No en vano, se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo la pasada campaña, al anotar seis goles desde su posición de mediapunta . Por su parte, Javi Pereira continuará en Vilagarcía después de llegar al Arosa el pasado año, procedente del Alondras. El jugador destaca por su gran velocidad e intensidad y, después de su progresión durante la temporada pasada, la dirección técnica del club, encabezada por Dani Abalo, considera que puede coger un papel protagonista la próxima campaña.

Con la renovación de estos dos jugadores, el Arosa ya cuenta con ocho integrantes en su plantilla, aunque queda mucho todavía por pulir, sobre todo después de la marcha de hombres importantes, como es el caso del meta Manu Táboas, y del delantero senegalés Sylla, dos jugadores con una importante comunión con la afición y que fueron clave en los dos últimos años.Una de las grandes novedades es el protagonismo que se le quiere dar a la cantera, con la incorporación al primer equipo de Noel Chaves, Sergio Prieto y David Conde, así como la renovación a Dani Sánchez.

El que no estará en la plantilla la próxima campaña será el delantero Santi Gegunde. El club le comunicó que no cuenta con el después de incorporarlo el pasado mes de enero. Gegunde, que llegó procedente del Racing Vilalbés de 2ª RFEF, contribuyó a que el Arosa pudiese finalizar en la tercera plaza de la tabla y disputar el play off de ascenso, participando algunos minutos en la eliminatoria que los arlequinados no acabarían superando ante la UD Ourense.