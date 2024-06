Sylla deja el Arosa y Pacheco seguirá

El Arosa continúa trabajando en la elaboración de la plantilla para la próxima temporada, un trabajo en el que está cerrando a cuentagotas continuidades y bajas. Ayer, el club dio una de cada, anunciando la continuidad del defensa Pacheco y la baja del delantero senegalés Sylla.

Este último llegó al Arosa hace dos temporadas, con el objetivo de ser una de las referencias que devolviese al equipo a la 2ª RFEF. Ambas partes se sentaron a dialogar pero, tras no encontrar un acuerdo, decidieron separar sus caminos. El delantero senegalés se va agradeciendo a la afición estas dos temporadas, “por acogerme con los brazos abiertos y apoyarnos siempre; ojalá el Arosa reciba los éxitos que se merece”. El delantero senegalés reconoce que “fue un placer formar parte, por segunda vez, de este club, algo que agradezco a la directiva y al cuerpo técnico que han contado conmigo, una pena no haber podido lograr el objetivo, aunque me quedo con todo lo bueno que hemos vivido”. Sylla todavía no tiene decidido su destino de cara a la próxima temporada, un destino que previsiblemente, se encuentre en la categoría del Arosa.

Mientras, Carlos Riveiro Pacheco firmó ayer la renovación por una temporada más para aportar veteranía a la defensa arlequinada, algo que ya hizo la pasada campaña. El defensa de A Lama sumará su quinta temporada en el cuadro arlequinado, la tercera consecutiva en esta segunda etapa, donde volverá a ser uno de los grandes estandartes del club. Pacheco fue uno de los capitanes la pasada temporada y es probable que mantenga esa jerarquía dentro del vestuario.

La gran novedad de los anuncios realizados ayer desde casa Arosa es la decisión de incorporar al mediapunta del juvenil, Noel Chaves, al primer equipo. El cambadés que llegó la pasada campaña del Real Club Celta juvenil, completó una gran campaña en el equipo de División de Honor, desempeñándose sobre todo como mediapunta, posición desde la que anotó diez tantos, pero también por toda la banda izquierda.

Su incorporación viene a confirmar que, en el nuevo proyecto que lidera Míchel Alonso, la cantera va a tener una presencia importante. El club arlequinado ya ha renovado al central Dani Sánchez y también ha incorporado al primer equipo al meta David Conde, que el pasado año estuvo en el Portonovo, y al defensa Sergio Prieto.