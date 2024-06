Despedida emotiva para Manu Táboas

Seis temporadas y 162 partidos después, Manu Táboas se despide del Arosa. El meta protagonizó ayer una rueda de prensa muy emotiva, en la que no pudo controlar las lágrimas, anunciando su marcha de un equipo en el que deja una pegada tremenda, siendo el portero que más encuentros a disputado con la zamarra arlequinada. Los motivos de su marcha no son deportivos, sino que se deben a la imposibilidad de compaginar los entrenamientos con su actividad laboral. La intención de Dani Abalo, director deportivo del club, y de Míchel Alonso, es caminar hacia una profesionalización de las estructuras deportivas del club, y en ese camino, el objetivo es entrenar por las mañanas, algo imposible para Táboas. Ambas partes intentaron buscar una solución, pero no fue posible, por lo que no quedó otra que anunciar que se separan los caminos.

El meta, que tiene claro que va a continuar jugando, aunque todavía no sabe donde, compareció en A Lomba, acompañado del director deportivo y del presidente, Manolo Abalo. Ante un pequeño grupo de aficionados, explicó la situación, los sentimientos que ha ido adquiriendo durante estos seis años hacia el escudo y los colores de una institución en la que “pensé que me iba a retirar en ella”. Los aplausos y el cariño demostrado por esos aficionados le hicieron emocionarse hasta el punto de dejar caer varias lágrimas. Táboas recordó que el Arosa ha sido el equipo sénior en el que más años ha permanecido, seis años en los que disputó cuatro play offs de ascenso, logrando el objetivo de llegar a 2ª RFEF en uno de ellos. “Me voy siendo un arosista más y quedándome con todas las experiencias y amigos que me ha dado la familia del Arosa durante todos estos años”, explicó. Táboas, que está plenamente asentado en Vilagarcía, mantiene que seguirá viviendo en la ciudad.

Un grupo de aficionados acudió a despedir a Manu Táboas a la sede del Arosa. / Noé Parga

La marcha de Táboas era algo inesperado, ya que la dirección deportiva contaba con el meta, puesto que necesitará cubrir con otro jugador. Abalo continúa con la reestructuración de la plantilla de cara a la próxima temporada, una plantilla de la que, hasta el momento, tan solo se ha renovado a Dani Sánchez y a Antón Concheiro, aunque no serán los últimos. El objetivo es construir el mejor equipo posible para que Míchel Alonso pueda hacer realidad el objetivo de alcanzar, de nuevo, la 2ª RFEF, algo que no pudo alcanzar su sucesor, Luisito, en los dos intentos que tuvo. El club también trabaja en nuevas incorporaciones que puedan ayudar al Arosa a dar el salto de calidad que se busca, además de mirar hacia el juvenil, que ha realizado dos campañas excepcionales en la División de Honor.