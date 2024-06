Míchel Alonso: "Todos queremos estar en el sitio que se nos quiere"

Míchel Alonso ya ejerce de entrenador del Arosa. En su presentación ya mostró ideas claras en su hoja de ruta, además de su intención de dar un paso adelante en manera de hacer en el día a día y en la mirada a la cantera para “darle oportunidades a aquellos que lo merezcan”.

Manuel Abalo también aprovechó la ocasión para darle la bienvenida tanto al técnico como a Dani Abalo que se estrena este año en la labor de director deportivo. El presidente destacó que “Michel Alonso hace un esfuerzo muy grande por estar aquí y eso me demuestra que el Arosa es un club que ahora mismo tira mucho”.

También Dani Abalo se refirió a la llegada del entrenador ferrolano: “Su trayectoria lo dice todo. Tenía propuestas de categorías superiores y que esté en el Arosa demuestra una ilusión y unas ganas increíbles en este proyecto”.

En sus primeras palabras, Alonso agradeció la confianza mostrada por el club arlequinado. “Todos queremos estar en el sitio que se nos quiere. El club me demostró que quería que estuviese en este proyecto y por eso estoy aquí. Al Arosa lo conozco muy bien y sé a donde vengo. Es más importante el club que la categoría. No vengo a entrenar a 3ª RFEF, vengo a entrenar al Arosa”.

Alonso y Abalo durante la presentación. / Cedida

Acerca del objetivo del ascenso, el propio Míchel Alonso prefirió mostrar su intención de “hacer algo importante Todos queremos el ascenso, pero ahora estamos en el momento más importante de la temporada porque hay que conformar una plantilla para poder optar al objetivo que queremos todos. Haremos la mejor plantilla que podamos”.

Al respecto de la filosofía de trabajo que quiere imponer, Alonso viene con la idea de dar un paso adelante en cuanto a una mayor profesionalización en el día a día. “Quiero hacer las cosas a mi manera. Se trata de ir mejorando a todos los niveles”, afirmó el entrenador.

Alonso llega acompañado de Álvaro Cano, su preparador físico de confianza, y espera completar el cuerpo técnico con un ayudante y un entrenador de porteros, perfiles que inicialmente saldrán de personas ya vinculadas al club.

En cuanto a la cantera, el entrenador ferrolano defendió que no le tiembla la mano a la hora de apostar por el talento joven y de la casa. “En solo cinco meses hice debutar a 8 canteranos en el Compostela. El Arosa tiene un equipo en División de Honor y eso no se puede pasar por alto y mi compromiso va por ahí y, si se lo merecen, van a jugar”.

El técnico se enfundó la camiseta arlequinada. / Cedida

Al respecto del estilo futbolístico que le gustaría impregnar a su equipo, Míchel Alonso recalcó que “lo que quiero es ganar muchos partidos, pero también tengo claro que mi ego como entrenador no va a superar nunca lo que me den los futbolistas. Lo que me gustaría es tener mucha presencia en el área contraria. Sinceramente soy más de rock & roll que de música clásica en cuanto al estilo de fútbol”.

Entre los motivos que le llevaron a aceptar la oferta del Arosa, el ferrolano apuntó que “vengo a un sitio de fútbol y eso es una de las cosas que me hace estar aquí. A partir de ahora, toca darle argumentos al equipo y que toda la afición del Arosa se sienta orgullosa”.

En cuanto a la composición de la plantilla, el flamante entrenador arlequinado no quiere un vestuario demasiado amplio en consonancia con el papel que quiere dar a la cantera, a la espera de empezar los entrenamientos seis semanas antes del arranque de la liga.

Bajas de Raúl, Figueroa, Borja, Enjamio y Mella

En la nueva manera de hacer las cosas al respecto de la construcción de la plantilla, Dani Abalo señaló que se está trabajando en el capítulo de bajas. En este sentido, a la anunciada de Rubo en primera instancia, le han seguido otras cuatro más.

El portero asturiano Raúl Rodríguez no continuará. / Iñaki Abella

La marcha del portero asturiano Raúl Rodríguez era una de las más evidentes. Una plaza que, a priori, será ocupada por el canterano David Conde, cedido en el Portonovo la pasada temporada. Uno de los jugadores que ha declinado la posibilidad de seguir de arlequinado es Diego Enjamio alegando incompatibilidad laboral con la exigencia que quiere imponer Michel Alonso.

Por otro lado, otros tres jugadores han sido descartados en base a los criterios de la comisión deportiva. Son los casos de Borja Míguez, Santi Figueroa y Marcos Mella. A todos ellos, el club agradece su aportación en su paso por A Lomba y les desea “la mejor de las suertes en el futuro”.