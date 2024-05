La plantilla del Arosa quiere dar un golpe de autoridad en O Couto

La plantilla del Arosa iniciará el camino más largo hacia el ascenso con la confianza de alcanzar la meta. A poco más de 24 horas de iniciar al primera eliminatoria ante la Unión Deportiva Ourense todos coinciden en que empieza una competición nueva que nada tiene que ver con los 34 partidos previos, incluyendo incluso los dos precedentes entre ambos protagonistas.

Echando ligeramente la vista atrás no hay nada que reprocharse respecto al tercer puesto final en la liga. Sergio Cotilla considera que “La 3ª RFEF gallega tiene mucho nivel. Igual un poco más pudimos haber conseguido, pero el Bergantiños hizo una gran temporada igual que el Celta C. Es positivo el tercer puesto y la liga que hicimos. Es una buena temporada y estamos contentos”.

En la misma línea, Manu Táboas añade que “nos faltó una pizca de suerte en algún partido. Creo que la tercera plaza es un puesto merecido y para poner en valor. Nos da el factor campo y el empate. A principio de temporada todos esperábamos algo más, pero tenemos que estar contentos y con ganas de darlo todo en el play off”.

Iñaki Martínez opina al respecto de la liga regular completada que “todos esperábamos más porque nos hubiera encantado estar peleando la liga como el año pasado hasta el último momento, pero hay que ser conscientes de lo difícil que es hacer dos años seguidos play off”. También Sylla apunta que “lo importante es que estamos encantados con el trabajo y ahora vamos a pensar en modo play off y darlo todo”.

Los vilagarcianos están convencidos de mostrar su mejor nivel en esta primera eliminatoria. / Iñaki Abella

Ahora toca encarar una eliminatoria a doble partido y, según todo los futbolistas las sensaciones son muy buenas. Manu Táboas no duda al señalar que “llegamos bien física y mentalmente. El que no tenga ilusión de jugar un play off con esta camiseta no se merece llevarla. El vestuario tiene ganas de que llegue el partido”.

Para Cotilla el play off supone “empezar de cero. Encaramos un primer partido de 180 minutos con toda la ilusión del mundo”. Sylla subraya que “la idea pasa por ir a O Couto y tratar de sacar un buen resultado allí. Intentar ganar y si no se puede traer la eliminatoria abierta para A Lomba. Las sensaciones son muy buenas porque estamos muy motivados”.

Lo que nadie pasa por alto es la dificultad que supone un rival de la talla de la Unión Deportiva Ourense. Iñaki Martínez afirma que “tiene muy buenos jugadores. Con el cambio de entrenador han dado un salto muy reseñable y son un equipo que compite muy bien. Han ido de menos a más y está hacia arriba”.

Sylla no quiere pasar por alto que “su objetivo también es el ascenso y con el cambio de entrenador ha mejorado muchísimo. Va a ser un partido duro, pero tenemos claro nuestro plan y vamos a plantearle todas las dificultades posibles sin perder nunca de vista que todavía queda el partido de vuelta”.

La plantilla considera que el 4-1 encajado en O Couto en liga nada tendrá que ver en la eliminatoria. / Iñaki Osorio

Acerca de esa calidad de los de Borja Fernández también se expresa Cotilla, pero dando cuenta de la mentalidad a mostrar: “La UDO es muy buen equipo y con una plantilla larga con muy buenos jugadores en todas las líneas y con trayectoria en categorías superiores. Es una demostración más del nivel de la liga porque nosotros también tenemos muy buena plantilla. Uno de los dos se va a quedar en el camino y esperamos que sean ellos”.

Una ambición que también comparte Manu Táboas sin pasar por alto la dificultad de la empresa. “tienen un equipazo. Muy buenos futbolistas en todas sus líneas, pero nosotros también. Tenemos que competirlos de tú a tú sin ningún tipo de miedo, faltaría más. Esto es una eliminatoria y no tiene nada que ver con la liga”.

Los portavoces de la plantilla suman además las ganas de revancha del play off del pasado año cuando el Rácing Villalbés hizo añicos la ilusión de todos.

Nadie mira al precedente liguero

El 4-1 que registró el último duelo liguero en O Coutono sirve de referencia en el vestuario del Arosa. “Un play off no tiene nada que ver con un partido de liga. Los detalles lo son todo y ese día en O Couto no nos salió nada bien. Todo lo contrario que a ellos”, señala Cotilla.

Las aficiones también jugarán un papel importante en esta eliminatoria. / Iñaki Osorio

También Manu Táboas deja claro que “no tiene que repercutirnos ni afectarnos porque esto es un play off y tenemos que saber que no tenemos que cometer los errores que cometimos en ese partido. No hay que tener dudas”. Añade Iñaki Martínez que “el 4-1 está olvidado y es pasado. Ahora vienen dos partidos muy distintos”.

El factor empate, bala en la recámara

El hecho de que en la vuelta en A Lomba no haya que lanzar penaltis, sí se jugaría prórroga, y el empate favorezca al Arosa es un detalle que nadie quiere poner sobre la mesa, de momento. Iñaki considera que “esa ventaja no condiciona nada. Se juega a ganar desde el primer minuto. El año pasado teníamos ese factor a favor con el Villalbés y no nos sirvió de nada. Hay que jugar con mentalidad ganadora y sin especular”.

También Sylla subraya que “nada te garantiza nada. Solo podremos pensar en que nos vale el empate si en los últimos minutos del segundo partido toca pensar en ello”.

