El Arosa sufre para sellar la tercera plaza

No resultó sencillo, pero el Arosa certificó la tercera plaza de la clasificación que le otorga ventaja en el próximo play off en un encuentro en el que tuvo que reponerse de un tanto en contra. Los arlequinados se encontraron con un Viveiro que todavía tenía opciones de clasificarse para la Copa del Rey, una guinda que poner a una gran campaña en la que consiguieron cerrar la permanencia con suficiencia en una gran segunda vuelta.

Los rojiblancos empezaban la jornada en Cantarrana con tres puntos de ventaja sobre la UD Ourense pero como tenían el goal average perdido con los ourensanos una derrota les podía hacer caer a la cuarta plaza, perdiendo la ventaja que otorga la posición en un play off que se presume sumamente igualado. No ocurrió porque el gol de Borja Míguez en la segunda parte neutralizó la ventaja con la que los locales se fueron al descanso. El empate fue justo porque los de Luisito mejoraron claramente sus prestaciones en el segundo acto y no solo consiguieron la igualada, sino que estuvieron muy cerca de sumar algo más y cerrar una remontada que les facilitaría cerrar la tercera plaza. No lo conseguirían, lo que alimentó hasta el último minuto la incógnita, pendientes de si la UD Ourense podía anotar en el duelo con el Alondras.

A pesar de todo lo que se jugaban, los arlequinados salieron con poca tensión al césped de Cantarrana ante un Viveiro que buscaba la séptima plaza que la diera acceso a la Copa del Rey.

La mejor puesta en escena de los locales se tradujo muy pronto en el marcador porque Sergio Cora anotó el 1-0 al filo del cuarto de hora aprovechando una jugada a balón parado en la que la defensa del Arosa no estuvo muy acertada. El tanto en contra espabiló al Arosa pero poco porque los de Luisito pasaron a dominar el partido pero su juego lento y previsible era fácilmente contrarrestado por la zaga y los hombres de contención del Viveiro. Así fueron pasando los minutos y la primera parte acabó con los arousanos enfilando el camino de vestuarios con desventaja en el marcador y sin haber creado mucho peligro pese a la necesidad de los puntos para certificar esa tercera plaza.

Equipo que saltó al terreno de juego en Viveiro. / FDV

Esa plaza peligraba para los pupilos de Luisito ya que, en cualquier momento, podían llegar noticias negativas desde Ourense. Los arlequinados debían mejorar sus prestaciones si querían, al menos, empatar ante un rival bien plantado en el campo y que les estaba complicando las cosas.

Tras el paso por vestuarios el Arosa engranó un par de marchas más con el objetivo de empatar el partido y comenzó a carburar. Los de Luisito ejercieron una presión más alta en la salida de balón de los locales que se vieron superados por el mayor ímpetu de los arlequinados.

La presión más adelantada hizo que los visitantes tuvieran más presencia en el área rival y tras un par de llegadas peligrosas, Borja Míguez empató el duelo en el minuto 57, certificando así la importante mejoría mostrada en los primeros minutos de la segunda mitad.

Quiso aprovechar el Arosa su inercia favorable en estos minutos pero no consiguió consumar la remontada, pese a gozar de varias ocasiones claras, desbaratadas por la defensa local o desperdiciadas por los hombres de arriba del equipo de Luisito.

En los últimos minutos, el Viveiro tiró de orgullo para intentar acabar la temporada brindando un triunfo a los suyos pero el Arosa controló sin problema el arreón celeste y acabó sumando un punto para certificar la ventaja de campo en el playoff de ascenso.

El equipo arlequinado tiene ahora por delante una semana de trabajo para ir preparando el duelo con la UD Ourense. En la memoria de los jugadores arlequinados está presente todavía la dura derrota que los de Luisito sufrieron hace tan solo unas semanas en la visita que rindieron al remodelado O Couto. El técnico de Teo no quiere que eso vuelva a ocurrir y trabaja para sacar un buen resultado en Ourense y certificar el paso a la siguiente eliminatoria en A Lomba. Esa eliminatoria la disputarán el Gran Peña-Celta C y la sorprendente Sarriana.

Borja Míguez fue el autor del gol del empate del Arosa en Catarrana / FDV

Borja Míguez: “Estamos deseando que llegue el domingo”

Recuperado de su operación, el delantero arlequinado Borja Míguez volvió a mostrar ayer su olfato goleador con un tanto que evitó la derrota del Arosa y sirve para garantizar la tercera plaza de la clasificación. Míguez reconocía al término del partido que “fue un partido bastante complicado, nos marcaron un gol en una acción de balón parado y nos tocó remar; conseguimos empatar después y logramos el objetivo”. El delantero reconoce que, a partir de ahora, “tenemos que pensar en el Ourense, tenemos que ir allí a ganar; sabemos que va a ser una partido distinto al que tuvimos en la liga regular, porque cuando entras en play off, cambia todo, cada balón es una final y es completamente distinto a un partido de liga”. Míguez insiste en que “tenemos una idea muy clara de lo que tenemos que hacer y estamos deseando que llegue ya el domingo”.