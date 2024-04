El Arosa busca asegurar el play off de ascenso

Quedan todavía 18 puntos en juego y, aunque el Arosa ocupa la tercera posición de la tabla, todavía no tiene asegurada, ni mucho menos, su participación en el play off de ascenso. Es por ello que Luisito, técnico arlequinado, ha concienciado a sus hombres de la importancia del duelo de esta tarde en A Lomba (17.00 horas) ante un Pontevedra B prácticamente desahuciado. El técnico del Arosa quiere que su equipo salga al campo a tratar de sumar los tres puntos que le acerquen al objetivo del play off.

Su equipo, asegura Luisito, llega muy bien al duelo, después de tres resultados positivos lejos del campo de A Lomba, con victorias en Betanzos y Paiosaco y un empate meritorio ante el Bergantiños. “El rival tiene difícil salvación, pero cuenta con muy buenos futbolistas en sus filas y, como te despistes, estás muerto, porque en las transiciones son rápidos, precisos y contundentes”. Entre los nombres que destaca el técnico se encuentran jugadores que ya han participado en algún partido del primer equipo, como es el caso de Jaichenko o Toni, así como “un buen centro del campo, quizás están encajando más de lo previsto para el sistema que suelen utilizar, pero aún así, son un equipo complicado, como todos los de esta categoría, en la que nadie te regala nada”.

En lo que respecta al estado del campo de A Lomba, Luisito reconoce “estar cansado de abordar este tema, lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo antes posible; he dado tantas veces mi opinión que ya comienza a ser absurdo seguir hablando de lo que sucede. Esperemos que el descanso que ha tenido el césped le haya dado para recuperarse y sino no queda otra que adaptarse rápidamente a su estado”.

Por último, el técnico arlequinado volverá a tener la baja de Borja Míguez, que se recupera de la operación a la que fue sometido. El resto de jugadores, aunque algunos con molestias, estarán disponibles y “con muchas ganas de ayudar a conseguir ese objetivo de cerrar cuanto antes nuestra participación en el play off de ascenso a 2ª RFEF”.

Suscríbete para seguir leyendo