El Arosa dispuesto a frenar a un tren en marcha llamado Bergantiños

Dos de los equipos más en forma de la competición, Bergantiños y Arosa, se verán las caras el domingo en As Eiroas (18.00 horas). Por un lado, los de Carballo que buscan tres puntos para recortar los plazos que le separan del ascenso directo a 2ª RFEF, mientras que los vilagarcianos aspiran a cerrar con el mejor resultado posible su gira de tres partidos consecutivos a domicilio tras las victorias en Betanzos y Paiosaco.

A la condición de líder de los coruñeses, con 7 puntos de renta sobre su más inmediato perseguidor, el Celta C, la dificultad a la que se enfrenta el Arosa es mayor, si cabe, teniendo en cuenta la excelente racha de resultados de su rival. Sin ir más lejos, son 24 las jornadas que acumula sin perder el Bergantiños.

Su única derrota del curso se produjo en la ya lejana tercera jornada en su visita a Vigo donde el Celta C se impuso por 3-2. Desde entonces 16 victorias y 8 empates en lo que es una demostración de dominio incontestable que, a falta de 7 jornadas, le deja la posibilidad del ascenso directo en bandeja de plata.

Los dos equipos llegan tras dos victorias previas. / Iñaki Abella

En el análisis de datos de la trayectoria del equipo entrenado por José Manuel Martínez “Secho” llama la atención que es como local donde más le ha costado sumar victorias dentro de esa trayectoria prácticamente intachable. Curiosamente, de los 8 empates conseguidos en esas últimas 24 jornadas invicto, 6 de ellos se han producido en As Eiroas.

Otra cuestión que dejan claro los números de Bergantiños y Carballo es que se verán las caras los dos equipos menos goleados de la categoría muy por encima del resto. Si son más que destacables, por positivos, los 16 goles que solo le han hecho a los de Luisito, aún más reseñables son los 14 que han podido celebrar en la portería defendida entre Santi Canedo y Álex Cobo.

El despertar goleador de los vilagarcianos, con cinco goles entre las comparecencias en Betanzos y Paiosaco, se mide además a un rival que solo ha encajado un gol en sus seis encuentros precedentes.

A dar la talla en un duelo entre dos referentes

El precedente de A Lomba se resolvió con un 1-3. / Iñaki Abella

Las dos victorias recientes del Arosa a domicilio le han aportado confianza y tranquilidad de cara a la visita al Bergantiños. Los arlequinados se presentarán en Carballo con seis puntos de renta sobre el sexto clasificado, un Alondras que es el primero de los aspirantes al play off.

Importancia de los puntos al margen, para el Arosa el choque ante el Bergantiños supone también la posibilidad de reivindicarse en un duelo ante equipos instalados entre los mejores de la categoría. hasta ahora el balance es de derrota ante los de Carballo en A Lomba, empate y derrota ante el Celta C, empate ante el Arteixo y una única victoria hasta la fecha ante el Ourense.

Un calendario que obliga a no bajar la guardia

Al margen de lo que suceda el domingo en As Eiroas, al Arosa todavía le quedará trabajo por delante para garantizar su presencia en el play off de ascenso. Los seis rivales que restarían serían, en A Lomba, Pontevedra B, Alondras y Arteixo. Además de las salidas a Ourense, Somozas y Viveiro en un final de temporada no apto para cardiacos.

