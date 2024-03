El Arosa busca refrendar las sensaciones de Betanzos

El bálsamo que ha supuesto la victoria del pasado jueves en Betanzos ha llenado de moral a un Arosa que defenderá ante el Paiosaco en el duelo que a las 17.00 horas se disputa en el campo de A Porta Santa. El propio técnico arlequinado, Luis Míguez “Luisito”, reconoce que, aobre todo a nivel mental, el equipo llega muy bien para “afrontar un partido que sabemos que va a ser complicado porque el Paiosaco es un equipo humilde pero muy difícil de superar, capaz de cambiar de sistema dependiendo del partido, por lo que siempre es complicado contrarrestar sus armas”.

De todas formas, Luisito, que no tiene previsto repetir la alineación que venció en Betanzos, insiste en que “debemos mantener el nivel de concentración muy alto porque sabemos que son tres puntos de oro para conseguir nuestro objetivo”. El técnico reconoce que tiene a varios jugadores tocados y “tengo que dosificar al equipo después de tres encuentros en tan solo una semana; tengo fe ciega en todos los jugadores y sé que si dan lo mejor de sí, vamos a estar más cerca de la victoria”. Al técnico arlequinado le da igual jugar en casa o fuera encuentros como este y asegura que mañana es un encuentro de “once contra once en el que vamos a tratar de llevarnos los tres puntos para Vilagarcía para defender nuestra posición en los puestos de play off de ascenso”.

El rival de los arlequinados se encuentra enfrascado en la lucha por evitar el descenso de categoría. La victoria obtenida el pasado jueves sobre el Rápido de Bouzas a domicilio, unida a la del Arosa sobre el Betanzos, le ha permitido abrir una brecha de tres puntos con respecto a esos puestos y sumar treinta puntos. El peligro del equipo coruñés lleva el nombre de Dani Carnota, que suma ya siete tantos en su casillero, al que se suman nombres como el de Fer Gordo, Iván Amor, Juanma o Javi Sande. De todas formas, la escuadra coruñesa no se destaca por ser un equipo muy goleador, más bien le cuesta anotar, como le ocurre al Arosa, y encaja bastantes goles.

El equipo de A Laracha necesita sumar los tres puntos para incrementar la distancia con los puestos de descenso y meter rivales por el medio .

Suscríbete para seguir leyendo