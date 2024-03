El Arosa se hace fuerte ante el Silva sobre un patatal de nombre A Lomba (1-0)

La importancia de los tres puntos no fue óbice para que la primera reflexión de Luisito tuviese al estado del césped de A Lomba como protagonista. “Estaba peor que ante el Polvorín hace 15 días. El año pasado se nos fue gran parte de la liga aquí y esta temporada igual. Esto es una vergüenza. Ya sabemos que en toda Galicia llovió mucho, pero es imposible ver un campo de fútbol peor que éste en toda Galicia. Una cosa es que esté mal una zona, pero esto es impresentable. Cada 15 días digo lo mismo, pero ya estoy hasta las pelotas de decir las cosas”, apuntó.

No le faltaba razón al indicar que un campo así “lo condiciona todo. Hasta tenía tres planes y llamé por la mañana a ver como estaba el campo. Cuando llegué aquí ya cambié la convocatoria. Dejé fuera a Brais Pedreira y a Javi Pereira porque en este campo ninguno de los dos juega porque es imposible. Me fastidia llegar al campo y no saber qué equipo puedo poner”.

En lo futbolístico, el técnico arlequinado considera que “el equipo jugó muy bien para tal y como estaba el campo. Hubo momentos incluso en los que fuimos capaces de bajar el balón y circular de un lado al otro que casi no se podía hacer ni con la mano. En la primera parte tuvimos dos de Iñaki y sufrimos muy poco. En la segunda parte, el equipo estuvo atacando contra la zona peor e hicimos sufrir al Silva”.

También alabó la temporada del Silva, “solo perdió fuera en Vigo y en Carballo. Es un equipo humilde, pero que está haciendo un campañón y hay que felicitarlos y reconocerlos. Es un equipo que defiende muy bien y contragolpea que es un espectáculo”.

Del mismo modo alabó especialmente el partido del canterano Dani Sánchez.