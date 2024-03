El Arosa, obligado a demostrar ante el Silva que se merece salvar los muebles

Sin demasiado tiempo para la sobremesa, el Arosa recibe al Silva (16.00 horas) en uno de esos partidos que puede marcar un antes y un después en la pelea por el play off. Solo dos puntos y tres posiciones median entre ambos en favor de los vilagarcianos.

Pese a los dos empates precedentes, Luisito Míguez no tiene dudas respecto al buen estado de su equipo. Señala que “en A Estrada fue un varapalo después de una primera media hora inmaculada. Ahora es otro escenario, contra un rival totalmente diferente y con un campo que no tiene nada que ver. Esperemos estar al mismo nivel porque el equipo está bien”.

Los arlequinados esperan hacerse fuertes en A Lomba. / Iñaki Abella

El tiempo, el rival y el estado de A Lomba también entrarán en juego. Según el técnico arlequinado: “Me gustaría jugar en un campo perfecto, pero cuando no se puede no se puede. Sabemos como va a estar el campo y no vale la pena decir nada. Toca mentalizar a los futbolistas de que va a ser un partido duro contra un rival que compitió en los mejores campos y ante los mejores rivales. Sabe muy bien a lo que juega y están haciendo una campaña muy por encima de lo que se podía esperar. Hay jugadores que están a un nivel altísimo y hay que felicitarlos”.

No le escapa a Luisito que “el partido es difícil para todos. En la pelea por el play off hay un ramillete de equipos metidos. La liga está súper igualada salvo el Bergantiños y el Celta C. Nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero también hay otros equipos que lo están haciendo muy bien. Hay dos equipos que están por encima de todos, pero nadie es invencible”.

El Silva está haciendo unos muy buenos números como visitante. / Iñaki Abella

Por último, incidió en que “la liga se pierde en los primeros diez partidos y se gana en los últimos diez. Esa es la realidad y mi teoría y el tiempo me da la razón. Estamos pagando muy caro el mal inicio de liga, nos costó muchísimo recuperar y ahora fuimos capaces de coger la tercera plaza y trataremos de no soltarla”.