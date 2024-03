La falta de colmillo deja al Arosa sin dos puntos en A Estrada (1-1)

Reconocía Luisito al término del encuentro que “sufrimos solo 10 minutos de la segunda parte que fue cuando nos empataron. Me vi obligado a cambiar el sistema porque Cotilla y Pacheco tenían amarilla. Tal y como estaba el arbitraje, sabía que si no los cambiaba iba a quedar con 10 o con 9. Ya en el descanso, mis futbolistas, me dijeron que los cambiara porque tenían miedo a ser expulsados”.

Añadió que “al cambiar de sistema sufrimos, pero tuvimos dos tiros al palo, sacaron dos balones bajo palos, pero esto es fútbol. Hay que reconocer el esfuerzo del Estradense, pero cuando vas fuera de casa y fallas lo que fallamos es lo que hay”.

En su valoración incluyó que “nos empataron en el único error individual y colectivo que tuvimos. Después no tuvieron más ocasiones salvo el tiro al palo. No voy a ser yo quien diga nada del Estradense porque compitieron muy bien, pero nosotros expusimos todo. El fútbol nos debe mucho”.