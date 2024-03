El Arosa facilita un punto al Estradense

El Arosa volvió a dejarse puntos en el camino. Esta vez fue en A Estrada tras noventa minutos en los que los de Luisito pasaron de ser dominadores a convertirse en un equipo timorato, precisamente a raíz de ponerse por delante en el marcador. Los locales terminaron mucho mejor y cerca estuvieron de llevarse lo que su rival no supo defender.

Empezó mucho más enchufado el Arosa. Su mejor ocupación de los espacios pronto empezó a traducirse en llegadas al área. Solo bastaron cinco minutos para que Borja Míguez estrellase un balón en el larguero tras un pase filtrado de Martín Diz. Incluso el balón botó sobre la línea de la meta defendida por Isra.

Pronto volvieron a tener los de Luisito una buena opción para abrir el marcador. Fue cuando Santi Gegunde habilitó la aparición por derecha de Martín Diz, pero su disparo abajo se topó con el portero local para enviar el balón a córner.

La irrupción de Porrúa en el partido se convirtió en el alivio ofensivo para los suyos. El ex del Arosa primero lo intentó con un disparo lejano, pero la mejor opción llegó con una falta desde la frontal que se le fue a escasos centímetros de la cepa del poste.

Los visitantes seguían encontrando en la mediapunta el lugar sobre el que iniciar el daño a su rival. Otro buen pase de Gegunde a la llegada de Santi Figueroa culminó con un centro tenso por abajo que obligó nuevamente a Isra a esmerarse. El propio Gegunde también la tuvo, pero su disparo con intención terminó sumando más méritos a la buena actuación del portero local.

Los ánimos se encendieron tras una entrada a destiempo de Cotilla a Porrúa al llegar ligeramente tarde a un balón dividido en la acción más picante de una primera parte muy tranquila.

La demostración más palpable de la falta de puntería de los vilagarcianos llegaría tras un saque de esquina que Gegunde cabecearía al poste. El rechace cayó a botas de Borja Míguez quien, incomprensiblemente, envió su remate fuera con todo a favor en el área pequeña.

La sensación de control del Arosa no tenía trascendencia en el marcador mientras el Estradense buscaba desarmar la defensa rival a partir de la clarividencia de Porrúa. Sin embargo, fue Migui el que sembró el miedo en el Arosa con una buena acción individual por la derecha que terminó con un pase al punto de penalti que Raúl Martiñán, otro ex, remató demasiado forzado.

El Arosa siguió percutiendo nada más empezar la segunda parte. Un centro de Cotilla terminó con un remate de Santi Figueroa que Bellido pudo desviar cuando Isra ya estaba batido. La insistencia dio su fruto poco después. Fue tras un balón al espacio para Martín Diz que el vilagarciano puso en el corazón del área. Borja no pudo rematar el balón y el rebote en su bota lo recogió Concheiro para cedérselo a Gegunde y éste a Mella, quien desde la frontal, golpeó de primeras para hacer el 0-1.

David Páez mueve ficha con dos cambios y Luisito responde sentando a sus dos amonestados para cambiar el dibujo a línea de tres y carrileros. El Estradense empezó a sentirse más cómodo y el Arosa perdió totalmente el control del juego. Dominaban los rojillos los segundos balones e incluso Bruno Caballero tuvo el empate tras un córner, pero su intento de chilena se fue fuera por bien poco.

Porrúa volvió a sacar la batuta para dar calidad en zona ofensiva local con un Arosa desnortado con los cambios. Una excelente jugada suya por izquierda derivó en un excelente centro a Sobrido que remató al poste cuando ya se cantaba el empate entre la afición local, pero este no tardó en llegar. Nuevamente Porrúa fue protagonista con una larga conducción que terminó en una falta que él mismo botó rápidamente para habilitar el perfecto desmarque de Juanín que conectó un derechazo cruzado para hacer el 1-1.

Con el Arosa tocado, Iñaki Leonardo resurgió con una acción por izquierda un buen centro al área al que Sylla no llegó por muy poco. Pero cada vez que Porrúa aparecía eran malas noticias para el Arosa. Un servicio suyo habilitó a Juanín, pero se entretuvo en exceso en la resolución. El Estradense llegaba mejor a los minutos finales pero ya no pasaría nada más.

Al final un reparto de puntos que dejó la sensación de que el Arosa pecó de falta de ambición tras el 0-1 y terminó por facilitar el empate del Estradense.

“Mis futbolistas me dijeron que los cambiara”

Reconocía Luisito al término del encuentro que “sufrimos solo 10 minutos de la segunda parte que fue cuando nos empataron. Me vi obligado a cambiar el sistema porque Cotilla y Pacheco tenían amarilla. Tal y como estaba el arbitraje, sabía que si no los cambiaba iba a quedar con 10 o con 9. Ya en el descanso, mis futbolistas, me dijeron que los cambiara porque tenían miedo a ser expulsados”. Añadió que “al cambiar de sistema sufrimos, pero tuvimos dos tiros al palo, sacaron dos balones bajo palos, pero esto es fútbol. Hay que reconocer el esfuerzo del Estradense, pero cuando vas fuera de casa y fallas lo que fallamos es lo que hay”. En su valoración incluyó que “nos empataron en el único error individual y colectivo que tuvimos. Después no tuvieron más ocasiones salvo el tiro al palo. No voy a ser yo quien diga nada del Estradense porque compitieron muy bien, pero nosotros expusimos todo. El fútbol nos debe mucho”.