Catoira y Pontecesures brillan en aguas de Verducido

La flota arousana volvió a destacar en la segunda prueba del calendario de piragüismo de esta temporada, el duelo de barcos de equipo (K-4 y C-4) en la distancia de 3.000 metros. Los mejores clubs arousanos fueron As Torres Romaría Vikinga y el Náutico de Pontecesures. Este último se alzó con el título en la categoría cadete femenino.

En lo que respecta a los resultados de los barcos destacaron los triunfos de Breogán López, Sara Rodríguez, Mariña Frieiro y Lucas Ardila del As Torres Romaría Vikinga (canoa masculina infantil B; Sofía Parada, Lucía otero, Sara Burgos y Nuria Lastres del Cofradía de Pescadores de Portonovo (mujer cadete K-4); Jairo Zurita, Íker rey, Martín García y raúl fernández de As Torres (hombre juvenil C-4); y Fernando Busto, Diego Miguéns, Pedro Torrado y Kevin Longo también de As Torres (hombre senior C-4).

No fueron las únicas medallas, ya que el Náutico de Pontecesures subió hasta tres embarcaciones más a los diferentes podios que se celebraron en el Pontillón de Castro.

Tras la celebración de los duelos de barcos de equipo, la temporada continuará en este mes de febrero con la celebración de la competición de Kayak de Mar en Rianxo el próximo sábado, el Campeonato Galego individual en Castrelo de Miño el día 17 y el Campeonato Galego en las categorías infantil, cadete y veterano que se celebrará el día 24 en Muiños.