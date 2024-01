Iñaki Leonardo Gómez ya es nuevo jugador del Arosa. Procedente del Fabril, el polivalente jugador se desenvuelve en las tres posiciones de la mediapunta y, a sus 22 años, llega a Vilagarcía “encantado de unirme a un club como el Arosa vengo a ayudar para hacer creer al equipo a Segunda RFEF”.

El joven ferrolano, que reconoció estar en condiciones físicas óptimas para ser alineado cuanto antes, llega al Arosa tras temporada y media en el filial deportivista. En el presente curso disputó 274 minutos en 15 encuentros convocado y 2 titularidades y no anotó ningún tanto. Él mismo se define como “un jugador versátil, por fuera y por dentro. Me gusta llegar con conducción y asociándome también y trabajar defensivamente”.

Dejó claro también en su presentación que “estoy seguro que el fútbol está siendo injusto con el Arosa hasta ahora y, sin duda, el equipo va a ir para arriba”. También apuntó Iñaki Leonardo que “tuve otras ofertas, pero el Arosa me demostró su confianza y no lo dudé”.

Sobre su nuevo jugador Luisito remarcó que “lo conozco bien. Genera muchas situaciones ofensivas y eso es lo que me interesa”. El hecho de que no responda a un perfil goleador, que es lo que más demanda el Arosa, fue analizado por el técnico señalando que “generamos muchas ocasiones de gol. Si tengo que empatar o perder que sea como el otro día y no como pasó en Pontevedra. Varío mucho de sistema y nos puede ayudar por dentro y por fuera. El problema con el gol es de eficacia. No es normal las ocasiones de gol que estamos fallando”.

Insistió el entrenador arlequinado en que “el año pasado en la segunda vuelta mejoramos los números. No es normal lo que nos está pasando. Entiendo la preocupación y que al presidente le rompen la cabeza con fichar un delantero, pero yo tengo fe en el plantel y en el trabajo”.

A menos de 24 horas para cerrar el mercado, ni siquiera las lesiones de Borja –con una hernia inguinal que deja en el alero su disponibilidad física– o Pacheco llevan al club a afirmar que utilizarán la ficha sénior que todavía tienen disponible. Luisito reconoció que “por mí arranco sin ningún fichaje. Llevo a juveniles , pero lo que pasa es que la educación deportiva cambió y si no juegan protestan. Si no va a ser titular prefiere jugar en el juvenil. No hay la ilusión de antes”.

Acerca de qué perfil querría para completar la plantilla, Luisito prioriza su aportación a su posición, “si viene tiene que venir a mejorar lo que tenemos, ya sea delantero o central”.