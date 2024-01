Luisito carga contra el estado del césped

Pasan las corporaciones políticas, pasan los entrenadores y los jugadores del Arosa, pero hay un problema que siempre está presente: el estado del césped de A Lomba. Luis Míguez “luisito” estalló ayer contra la situación en la que se encuentra el tepe asegurando que “como no mejore, tendremos un problema gordo” en alusión al encuentro que le enfrenta esta tarde (17.00 horas) al Viveiro en A Lomba. El técnico arlequinado insiste en que “el campo está muy mal, desde que pasó la Copa del rey, este campo ya no se ha cuidado más, se abandonó y eso es algo que me da mucha tristeza”. Insiste Luisito en que “se está dejando ir, porque aquí el Arosa no ha entrenado un solo día y como esté así para el partido, mantengo que vamos a tener un problema, especialmente si acaba lloviendo”. El técnico señala que “yo soy un entrenador, pero aquí tiene que tomar medidas otra gente”.

En lo que respecta al apartado deportivo del encuentro que le enfrenta al Viveiro, Luisito asegura que su plantilla llega en buenas condiciones. “Es cierto que hay jugadores con problemas físicos y seguro que tendré que tirar de algún juvenil, pero el once que saltará al campo será plenamente competitivo”, señaló el técnico. Lo que más le satisface a Luisito es que “hay jugadores que están deseando jugar”. El entrenador arlequinado insiste en que el partido es muy importante, con un rival muy engañoso que “en casa está fallando mucho, pero fuera tiene resultados de un equipo de mucho nivel, ya que tan solo ha perdido dos partidos”. Luisito insiste en que no pueden dejarse “engañar por la clasificación ya que nos acabaríamos llevando un buen golpe, porque fuera de casa está haciendo muy buenos partidos y sabe muy bien a lo que quiere jugar”. El Viveiro ocupa la última posición de descenso a Preferente, mientras que el Arosa busca consolidarse en los impuestos de play off de ascenso. Duelo por todo lo alto en Baltar

Portonovo y Villalonga han demostrado ser los dos mejores equipos de la categoría hasta el momento y ambos se van las caras esta tarde en un derbi apasionante en el campo de Baltar. Será a las 16.30 y en juego estará la posibilidad de que recorte el Portonovo o el Villalonga amplíe su ventaja después del tropiezo ante el Antela. A la expectativa se encuentra el Céltiga, que ocupa la tercera plaza de la clasificación a tan solo tres puntos del Portonovo. Los de A Illa reciben en el Salvador Otero a un Atios bastante irregular pero capaz de amargar el partido a cualquier rival, por mucho potencial que tenga, como es el caso del Céltiga. Por último, el Cambados recibirá a un rival de la zona noble en Burgáns, el Choco. Los de la villa del albariño quieren seguir subiendo puestos en la clasificación.