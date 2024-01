El Arosa suma un punto más a domicilio, aunque quizá sepa a poco. Y es que fue ante un rival que no sabe lo que es ganar en su campo esta temporada y, para más inri, después de haberse puesto por delante en el marcador. Un empate que terminó sabiendo mejor puesto que el Atlético Arteixo desperdició claras situaciones como para llevarse mucho más premio, especialmente en la segunda parte.

La buena puesta en escena de los de Luisito pronto le trajo réditos. Fue tras una falta lateral botada por Antón Concheiro que Rubo mandó a la red con un certero cabezazo. El delantero, por segunda jornada consecutiva, demuestra que parece haber hecho ya las paces con el gol.

Fue a más la disposición arlequinada a consecuencia del gol. Con Antón Concheiro erigiéndose en el mejor jugador de su equipo, el juego del Arosa fluía. Incluso dispuso de un lanzamiento de falta que se fue arriba por poco. Sin embargo, cuando más controlado parecía el partido por parte visitante, llegó el empate. Adrián Otero aprovechó un excelente pase filtrado por Fabio para ganarle la espalda a la defensa y meter lo justo la punta de la bota para salvar la salida de Manu Táboas. Su remate posterior, aunque ya un tanto escorado, terminó entrando en una portería vacía.

El empate revitalizó a los de Juan Riveiro que fueron capaces de cortocircuitar la tranquilidad que tenía el Arosa hasta entonces. Incluso Cañi dispuso de una buena situación, pero cuando encaraba a Manu Táboas optó por un disparo precipitado con metros por delante para batirse en duelo.

Tras el descanso, Luisito modificó el planteamiento optando por más piernas en el centro del campo. Sin embargo, fueron los locales los que tuvieron el 2-1 más cerca. Cañi fue nuevamente protagonista en doble ocasión. Primero con una falta que no encontró rematador y, posteriormente, con un zurdazo que se perdió en medio de una maraña de piernas defensoras muy cerca de la línea de gol.

Era una fase en la que el Arosa no encontraba la manera de sacudirse el dominio. Parecía como si los noventa minutos se hiciesen demasiado largos para los vilagarcianos. Más aún después de una jugada en la que se sucedieron los remates claros de los delanteros locales con el Arosa prácticamente colgado de su larguero. Primero Manu Rivas y después un cabezazo de Adrián Otero que salvó un defensa bajo palos, generaron el disgusto local y el alivio en la parroquia arlequinada.

Un empate que vuelve a evidenciar las dificultades del Arosa para ganar puntos lejos de A Lomba y que duerme con la esperanza de mantener su plaza en play off.

Ficha del partido: Atlético Arteixo 1 José Hevia; Sergio Pereira, Antonio, Fito, Manu Rivas (Vela, min. 80); Fabio (Naya, min. 72), Óscar; Sito (Pablo Ramos, min. 61), Cañi (Iker, min. 72), Otero; Edu. Arosa 1 Manu Táboas; Santi, Enjamio, Martín Sánchez, Cotilla; Concheiro (Brais Vidal, min. 79); Sylla, Iñaki (Mella, min. 57), Martín Diz (Javi Pereira, min. 87); Borja Míguez (Brais Pedreira, min. 79), Rubo (Dani, min. 57). Goles: 1-0, min. 7: Rubo; 1-1, min. 37: Otero. Árbitro: García Rey (Ferrol). Amonestó a Fito y a Sergio Pereira, del Atlético Arteixo. Incidencias: Cerca de 400 espectadores en Monte dos Brozos.

Luisito: “No podemos dejar que el rival se eche encima”

En su primera valoración del choque, Luisito subrayaba que “pudimos ganar, empatar y perder. Pudo caer para cualquier lado. Lo más justo fue el empate. Tuvimos el 0-2, no lo hicimos y cometimos un error imperdonable en un equipo mío en su gol. En la segunda parte volvimos a cometer errores individuales y la única solución que te queda ante eso es poner o no al futbolista”.

Añadió en su lectura que “a los 7 minutos te pones 0-1, luego tienes el 0-2 con remates y contras. Estoy contento y disgustado a la vez. Cuando te pones por delante y tenías todo a favor no puedes dejar que el rival se te eche encima y nosotros lo permitimos. Cometimos errores y nos filtraron pases por dentro con tres centrales. Sé lo que arriesgué con este once, con cinco delanteros en el campo, pero planteo los partidos para ganar. Y si no eres capaz de ganar, por lo menos no perder”.

Acerca del once puesto en liza con tanta presencia ofensiva, señaló que “sé como entrenan y quiero ser justo con los futbolistas. Si tengo que jugar con cinco delanteros lo hago. A los buenos hay que buscarle ubicación siempre. Ahora mismo los de arriba hacen un trabajo impagable que sé que mucha gente no lo ve, porque a los de arriba solo le ven los goles, pero el trabajo que hacen los de arriba y los que entran en la segunda parte es impagable. Si estamos peleando con los mejores es por eso”.

El entrenador arlequinado destacó también la calidad del Arteixo: “Este equipo tiene que quedar arriba. Puede pelear por el play off. Por eso le doy importancia a este punto”.