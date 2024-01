La piscina de Vilagarcía abrirá de modo parcial a partir del 16 de enero

Los usuarios de la piscina municipal Celestino Brianes podrán volver a utilizar las instalaciones a partir del martes 16 de enero, al haberse confirmado que la salida de emergencia que necesitaba habilitarse estará lista para esa fecha.

Aunque la reapertura será parcial, ya que no se podrán prestar todos los servicios a pleno rendimiento hasta que finalicen las obras de reforma de los vestuarios, el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, Serviocio y la empresa contratista de las obras (Prace) permitirá que los abonados puedan retomar la actividad deportiva sin necesidad de desplazarse a las piscinas gestionadas por la concesionaria en otros municipios.

De forma provisional, las instalaciones de Fontecarmoa funcionarán con horario reducido de lunes a viernes (de 9 a 14 horas y de 12 a 22 horas) y sábados (de 10 a 13 horas). La zona de agua funcionará únicamente con uso libre, ya que no habrá actividades acuáticas dirigidas. No ocurrirá lo mismo en el gimnasio, que estará operativo y a pleno rendimiento, tanto a nivel de sala de máquinas como de actividades de monitores. La zona de spa no estará operativa por el momento.

Hubo que adoptar una serie de medidas adicionales para garantizar los servicios mínimos. Así, se han habilitado taquillas, vestuarios y duchas temporales para los usuarios de la zona de aguas. Los abonados que acudan a la sala fitness no dispondrán de ducha, pero sí de una zona de taquillas donde podrán cambiarse. Y por supuesto, también estará disponible la salida de emergencia para cumplir con el plan de evacuación creado para cubrir esta situación provisional.

Serviocio mantendrá congelada la cuota de sus abonados, que podrán utilizar las instalaciones de forma gratuita hasta que la situación se normalice. Sin embargo, deberán reservar con antelación a través de la app de la piscina.

Las obras corresponden al primero de los dos lotes en los que se ejecutará el proyecto de ampliación y mejora de la piscina municipal. La inversión total de la obra asciende a 3,6 millones de euros. Comenzaron el pasado 1 de diciembre y tienen un plazo de ejecución de tres meses, por lo que la empresa tiene hasta finales de febrero para finalizar la actuación.