La sexta victoria esta temporada del Mariscos Antón Cortegada se caracterizó por la soberbia actuación individual protagonizada por Lauren Loven. La escolta norteamericana firmó una actuación sin precedentes en todas las categorías profesionales femeninas esta temporada.

“Es la primera vez que meto tantos triples en un partido”, reconocía la propia jugadora horas después de la hazaña. Lo cierto es que la exhibición de puntería mostrada por la jugadora de Scottsdale sorprendió hasta a ella misma.

El haber anotado sus cuatro primeros intentos encendió la llama de una actuación brutal. “Al meter los cuatro primeros en el primer cuarto, me sentí con muchísima confianza. Fui fallando alguno, pero seguí con toda la confianza”.

En su espectáculo individual quiere hacer partícipes a todos los integrantes de su equipo. Resalta la tiradora formada en la Universidad de Denver que “lo más importante fue haber ganado el partido, pero estoy totalmente agradecida al trabajo de mis compañeras para poder hacer esos tiros y a mis entrenadores por toda la confianza”.

Sus cualidades como tiradora las ha ido potenciando a lo largo de su carrera. Como ella misma reconoce, “siempre me gustó mucho tirar a canasta. Desde pequeña es algo que siempre entrené. Ahora no hago nada diferente a lo que vengo haciendo desde que juego a baloncesto. Tengo mis músculos muy acostumbrados al gesto del tiro y me sale bastante natural”.

A todo ese talento más la suma del trabajo, Lauren Loven no pasa por alto un aspecto fundamental para el éxito en la empresa del lanzamiento de tres como es la mentalidad. “Siempre pienso que cada tiro que hago lo voy a meter”, asegura.

El propio Álvaro Fernández, quien lleva poco más de dos semanas al frente del equipo vilagarciano, no duda en reconocer acerca de su nueva jugadora que “trabajar con Lauren es un placer. Es una gran profesional y es todo un lujo contar con ella y las anota todas (risas). En Lanzarote fuimos capaces de generarle situaciones y ella hizo lo más difícil”.

El mejor porcentaje de acierto del baloncesto español

El extraordinario acierto de Lauren Loven en la cancha del Magectías la ha situado en la primera posición del ránking de tiradoras más fiables de la competición desde la línea de tres puntos. Para anotar los 40 triples que ya suma en los once encuentros disputados esta temporada, la escolta del Mariscos Antón Cortegada solo ha necesitado 73 lanzamientos. Eso se traduce en un espectacular 54% desde la larga distancia. Un porcentaje realmente sorprendente con tal volumen de tiros ya realizado.

Ningún jugador o jugadora profesional actualmente en España ha sido capaz de alcanzar una efectividad tan alta en el lanzamiento desde la larga distancia. A ello hay que sumarle que anotar 40 triples en 11 partidos supone una media de casi cuatro canastas detrás de la línea de 6,75 por encuentro, algo en lo que también la tiradora del Mariscos Antón Cortegada es la mejor del baloncesto español.