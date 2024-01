Lluvia de medallas para el Olimpic

El Club Olimpic de Vilagarcía sigue demostrando el buen trabajo que realiza con la base, consiguiendo un buen número de medallas en todos los torneos en los que participa. El último en el que estuvo presente la entidad fue en el pabellón municipal de Santa Irene, en Porto do Son, de donde regresaron los pupilos de Miguel Cuevas con once medallas colgadas del cuello tras una excelente competición. En juego se encontraba el Campeonato Internatural 2023 de Talentos y Jóvenes Promesas, organizado por el Natural Sport Videlgi de Ribeira, por delegación de la Federación Gallega y con la colaboración del Concello de Porto do Son.

Este torneo nació para fomentar la formación de los talentos que el taekwondo tiene a nivel autonómico en las categorías infantil, precadete, cadete y júnior. En el torneo, el Natural Sport de Ribeira se impuso en el medallero general por clubes, mientras que el Club Olimpic de Vilagarcía logró cuatro medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Ramón Santos y Luis Rivera se colgaron el bronce en cadetes. Aday Ampedo se impuso en Precadetes, con su compañero del Club Olimpic Iago Ferreirós en segunda posición y haciéndose con la plata. Antonio Ramírez también se colgó el oro en precadete, mientras que Oliver Arosa fue plata en Infantil. Zoe Villa regresó con la medalla de oro en su categoría cadete y Denis Rubianes en la infantil. Xiana Bugallo fue plata en cadete. Izan Fontenal se colgó la plata y Sabela Cores el bronce en precadete. El responsable del Olimpic de vilagarcía, Miguel Cuevas, agradecía la implicación de los jóvenes participantes y, sobre todo, la ayuda de los más veteranos, que colaboraron a la hora de entrenar a las jóvenes promesas. El club vilagarciano siempre ha destacado por sacar un buen número de talentos, destacándose siempre en los medalleros de todas las competiciones en las que participa, especialmente en las autonómicas, pero también en las estatales.