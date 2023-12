El Arosa regresa a la realidad de la liga

Después de haber soñado con eliminar al Valencia en un partido memorable y de un fin de semana de descanso por la competición de las Regiones Uefa, el Arosa retoma el pulso a la Tercera División con el objetivo de sumar tres puntos que le catapulten hacia los puestos de play off. Ese puesto lo ocupa el Alondras, su rival esta tarde (O Morrazo, 16.30 horas), un equipo que se ha convertido en la gran revelación de esta temporada, al situarse en las primeras posiciones y mantenerse invicto como local.

Luisito, técnico del Arosa, apuntaba ayer que sus jugadores llegan al partido “muy bien de moral, ya que el encuentro contra el Valencia les vino muy bien para darse cuenta de que ellos son mejores de lo que realmente se piensan, y esa mejoría debemos refrendarla en la liga”. El técnico de Teo reconoce que no está contento con el caminar irregular que lleva el equipo en la liga y que no estará tranquilo hasta que “nos encontremos en puestos de play off; hasta ese momento, tenemos que seguir peleando, quedan todavía cuatro partidos para acabar la primera vuelta y a ver donde nos sitúan”.

Insiste en que sus jugadores “tienen que apretar y espero que el equipo dé el nivel que dimos cuando nos enfrentamos a la UD Ourense, ese es mi equipo, no el que jugó en Pontevedra, a ese no lo reconozco”. En lo que respecta al rival, Luisito destaca que “se trata de la revelación de esta campaña, se nota que está muy bien entrenado y que tienen muy claro a lo que juegan; además, están siempre arropados por su gente, en las buenas y en las malas es una afición muy fiel, por eso tenemos claro que va a ser un encuentro complicado ya que ellos todavía no han perdido en su campo”.

Pese a esos contratiempos, Luisito espera que su equipo sea capaz de conseguir la victoria en el campo de O Morrazo. “Nosotros vamos a salir a ganar, no nos queda otra si queremos tener chance y colarnos en los puestos de play off para pelear con los mejores”, explica el técnico arlequinado antes de asegurar que “tenemos que ir a ganar en todos los campos, después que sea lo que Dios quiera, pero que no quede porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer”.

Por su parte, el Alondras afronta el encuentro con el objetivo de poner el broche de oro al año, ya que un triunfo les mantendría en los puestos de play off, pero también les permitiría abrir una brecha importante con la sexta plaza, la primera sin el premio de la promoción de ascenso. El conjunto cangués encadena ocho partidos sin conocer la derrota que lo han disparado hasta la tercera posición, con 26 puntos en su casillero. La marcha de los hombres de Gonzalo Fernández es espectacular y ratificarla en el duelo de hoy ante uno de los conjuntos llamados a estar arriba supondría un auténtico espaldarazo y un refuerzo anímico notable para el parón navideño. Además del lesionado de larga duración Salgueiro, se han quedado fuera de la lista Jesús y Agujetas por sus problemas físicos. Sí se han recuperado hombres como Yahvé, Pablo García o Facu Moreyra, que arrastraban dolencias de diversa consideración.