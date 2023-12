Acento gallego en el corazón de Estados Unidos

Fue el único jugador no estadounidense de la Four Wall NPA National Paddleball Championships, o lo que es lo mismo, el Campeonato del Mundo no oficioso de esta modalidad deportiva. Jaime Bernardo Blanco Dios, que entrena en las pistas de Vista Real en Vilanova, regresa de la ciudad de Albuquerque (Nuevo México) tras proclamarse vencedor en la División B, junto a su compañero local Tony Onimole. Además, también consiguió la tercera plaza en el Singles de mayores de 55 años, quitándose así una espina clavada desde 2021, cuando en la misma competición se había quedado a las puertas de las medallas.

Blanco destaca por ser el único participante no americano de este deportes en competiciones como la de Albuquerque o la que se celebra en Nueva Ypork, el PFA Nationals, un hecho que le ha provocado “unas grandes muestras de cariño por parte del resto de participantes”. El paddleball es un deporte a caballo entre el frontón y la pelota vasca, pero que se juega en una pista más pequeña lanzando la pelota contra una pared de seis metros de ancho por cinco de alto, y para el que se utiliza un tipo de pala similar a la de pádel. Se diferencia de este último en que no existe red y se juega con un frontón de una tres o cuatro paredes, por lo que hay que saber aprovechar el rebote en la pared, ya que, a diferencia de la pelota vasca o el squash, no existe un mínimo de altura a donde lanzar la pelota.