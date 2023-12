Sensaciones encontradas eran las que describía Luisito en la sala de prensa. Por un lado la impotencia de una derrota injusta y, por otra, el orgullo de la gran imagen dada por su equipo ante todo un Valencia.

El técnico arlequinado apuntó que “tengo una sensación complicada de describir. Nos enfrentamos a un equipo que de 10 partidos te gana 9 y uno lo podrías ganar y hoy lo demostramos. Tengo la sensación de que se nos escaparon vivos. Tuvieron un golpe de fortuna muy grande, porque tuvimos muchas ocasiones. En la segunda parte temieron por la eliminatoria. Estoy seguro”.

En la misma línea, añadió que “creo que en la segunda parte fuimos superiores a todo un Valencia. Les acabo de decir a los jugadores que todos los domingos hay que jugar con esta intensidad. Querer es poder, pero la liga es lo más importante. Si estamos a este nivel en liga no estaríamos ahora mismo fuera del play-off. Siempre estoy orgulloso de mis futbolistas, pero hoy más. Quedamos eliminados con grandeza ante un equipo de un nivel muy alto”.

Incluso se refirió a las pérdidas de tiempo de los valencianistas, “perder el tiempo yo no lo hago. No me gusta. Es lícito, pero bien es cierto que un equipo del nivel del Valencia tuvo que perder tiempo para pasar la eliminatoria. Las estaban pasando canutas y nunca se creyeron el ritmo que demostramos. Estaba rezando para ir a la prórroga porque teníamos una marcha más”.

Acerca de la disposición táctica empleada, Luisito señaló que “Tenía claro que vi partidos del Valencia. Es un club que me cae bien y vi muchos partidos de ellos. Intuía que la única manera de jugarles era con línea de cinco, porque sé que mis carrileros son fuertes y que íbamos a atacar. Luego futbolistas rápidos y buenos pasadores. Y los que entraron de refresco me demostraron que pueden ser titulares. No me vale que ahora se relajen después de esto. Hay que refrendarlo en la liga”.

También se refirió a las oportunidades falladas: “Mella estaba llorando por fallar, pero eso le hará grande. Igual que Domenech le hizo un paradón a Borja y luego al rechace. Esto es fútbol y a Mella si quiere ser un futbolista del nivel tiene que pasar por estas. Me siento orgulloso de mis futbolista. Hay cuatro categorías de por medio, pero el fútbol está muy igualado a un partido. Los presupuestos a un partido no cuentan. Hay muchas variables que influyen a un partido. Fuimos a apretarles arriba y sufrieron. Estoy dolido por los jugadores porque sabían que perdieron una oportunidad histórica de eliminar a un histórico. Merecimos pasar por juego y por ocasiones”.