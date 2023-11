El Arosa no acaba de carburar. Deja destellos de calidad en partidos con momentos muy anodinos, como ocurrió ayer en el campo municipal de A Seca en Poio. Desde el inicio de la temporada, el equipo ha mostrado efectividad de forma muy puntual, pero en la mayoría de encuentros le cuesta mucho materializar las ocasiones, especialmente en aquellos encuentros en los que no es capaz de crear muchas de ellas. Uno de esos encuentros fue el de ayer donde apenas generó peligro, más allá de un remate de Iñaki que desvió el meta del Pontevedra B y algún acercamiento, más tímido que audaz. La mejor noticia es que, defensivamente, el equipo vuelve a ser un muro, pero eso no le alcanza para acercarse a los equipos que luchan por el primer puesto y, por ende, por el ascenso directo. Con esos mimbres, el único resultado posible era el empate sin goles entre ambos equipos y eso fue lo que ocurrió.

El equipo de Luisito asumió la iniciativa de inicio, más porque el filial del Pontevedra quiso que por convicción propia y arriesgándose a sufrir la velocidad de Gueye, jugador que el año pasado tenía ficha del primer equipo hasta que dio la espantada a su país. Este año ha regresado, pero pena en el filial las culpas que cometió en el primer equipo, dándole un plus de calidad y, sobre todo, de velocidad y desborde. Pese a llevar el peso del encuentro, los arlequinados se diluían cerca del área y apenas creaban ocasiones de cierto peligro. Un remate de Mella y un cabezazo alto de Sylla en un saque de esquina fueron el escaso bagaje ofensivo. Del lado contrario tampoco hubo mucho que decir, ya que el Pontevedra B se limitó a algunos acercamientos que fueron solventados sin grandes complicaciones por la defensa arlequinada. La segunda mitad arrancó con el mismo plan de partido para ambos contendientes, por lo que el resultado fue el mismo, la nada absoluta. Ninguno de los dos conseguía hilvanar jugadas con cierto orden y los dos metas eran meros espectadores de un espectáculo que no convencía al público. Luisito, cansado de desgañitarse en la banda, decidió mover el banquillo, refrescando la zona de ataque. Sin cambiar mucho el encuentro, el Arosa se encontró con la ocasión más clara de todo el partido. La tuvo Iñaki, que recogió un balón rechazado en el pico del área y sacó un potente disparo raso que obligó al portero local a meter una buena mano para despejar un balón que iba a portería. Fue un latigazo antes de que el encuentro regresase a su versión anodina que Luisito volvió a intentar cambiar con nuevos cambios, con Brais Pedreira surtiendo de centros a los delanteros. El Pontevedra B también optó por estirarse para tratar de pescar los tres puntos. Buscó a sus delanteros para que pusiesen en apuros a Manu Táboas que, hasta ese momento, había sido un espectador más. Sin embargo, se encontró con una defensa muy sólida, que no dio opciones de remate y que mostró un nivel muy alto de concentración. La opción más clara de los pontevedreses fue una acción de Toño que remató Jar antes de que un defensa la desviase a córner. Cuando el encuentro entró en el descuento llegaría la polémica del partido. El Arosa conseguía montar un contra, pero Jar la cortó al golpear a Javi Pereira sin balón. Tanto el árbitro como el línea estaban siguiendo la jugada en otro punto y no se percataron de la acción, pero si lo hizo el banquillo arlequinado que, todos a una, saltaron como resortes a protestar la acción y a reclamar la tarjeta, que sería la segunda. Para cortar de raíz las protestas, el árbitro mostró la tarjeta roja a Iñaki, jugador clave en el esquema de Luisito en las dos últimas temporadas y que se perderá el encuentro crucial con la UD Ourense que se va a disputar en el campo municipal de Vilaxoán el próximo sábado, para preservar el césped de A Lomba. Los arlequinados llegarán a ese partido con 17 puntos en su casillero y, como mínimo, a cuatro puntos de los ourensanos, que todavía tienen que jugar en el día de hoy con la Sarriana en su campo. Dependiendo de los resultados que se den en la jornada de hoy, los arlequinados tendrán que saltar al terreno de juego el sábado con la obligación de ganar para intentar evitar que se les escapen varios equipos. Luisito: “No estuvimos nada bien con balón” El técnico del Arosa, Luis Míguez “Luisito”, se mostraba ayer muy contrariado con lo ocurrido sobre el césped durante el partido con el Pontevedra B. El técnico arlequinado reconocía que “estuvimos muy mal con el balón, desconozco el motivo porque entrenamos muy bien, pero es el peor encuentro que hemos disputado fuera de casa, sobre todo en la fase ofensiva, donde estuvimos muy mal y no hicimos nada de lo que entrenamos”. Lo mejor del partido, continúa Luisito, “ha sido el resultado, es cierto que tuvimos una de Iñaki muy clara, pero fue lo único que se vio durante el partido, por eso no puedo estar contento”. El técnico intentó cambiar durante el partido esa dinámica en la que entró el equipo, pero no lo consiguió. “Por fuera nos costó mucho entrar y por dentro nos encontramos con un equipo muy físico ; estuvimos atascados en ataque todo el equipo”. También cargó contra el árbitro al considerar que “se equivocó estrepitosamente en una agresión y después en la señalización de la expulsión a Iñaki, aunque no seré yo quien lo critique”. Luisito reconoce que, a muy pocos partidos de finalizar la primera vuelta “el análisis no es para echar cohetes y ahora tenenos un partido dificilísimo el próximo sábado ante la UD Ourense para el que tenemos que ponernos las pilas y que hay que sacar si o si”, señala. Ficha Técnica: Pontevedra B: 0 Carlos García, Álex Pacheco, Arnosi, Javi Muiños (Espiña, min. 83), Jar, Gueye, Mario (Jacobo López, min. 80), Toño, Hugo Padín (Grajales, min. 72), Víctor Casais (Gonzalo Álvarez, min. 81) e Íker Arango.

Arosa: 0 Manu Táboas, Santi, Pacheco, Carús, Martín, Martín Diz, Concheiro, Mella (Enjamio, min. 64), Iñaki, Borja (Javi Pereira, min. 64) y Sylla (min. 64).

Árbitro: Quintairos Rial (Vigo). Expulsó a Iñaki del Arosa en el 91 con roja directa, estando en el banquillo. Amarilla a Jar y Grajales por los locales y a los visitantes Santi y Carús. Incidencias: Encuentro de la 12ª jornada de liga disputado en el campo municipal de A Seca, en Poio.