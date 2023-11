La derrota ante el Bergantiños, por como se produjo, ha dejado un poso de preocupación en el Arosa, que ve como, después de jugar un buen partido ante un rival directo, perdía por pequeños detalles y dejaba escapar otros tres puntos de A Lomba, donde el equipo no está mostrando la cara fiable que tenía el pasado año. Sin embargo, pese a los datos negativos que acumula en este primer tercio de liga, el Arosa de Luisito también puede ver las cosas de forma positiva después de once encuentros.

No en vano, el ascenso directo se encuentra a dos victorias de distancia. Es cierto que hay muchos equipos por en medio y que Bergantiños Somozas y Alondras han mostrado ser equipos mucho más fiables que los de Luisito en sus resultados, pero la distancia no es insalvable. Los es mucho menos la que separa al Arosa del último puesto de play off, ocupado por el Gran Peña Celta C y que se sitúa a tan solo cuatro puntos de distancia. Sería un premio menor para un equipo que partió de inicio con el objetivo de luchar por el primer puesto de la categoría para ascender de forma directa a la 2ª RFEF, pero que se ha encontrado con un inicio muy irregular, donde no ha sido capaz de hacerse fuerte en su terreno de juego, donde suma tan solo dos de los cuatro triunfos que lucen en su casillero.

Y es que volver a convertir A Lomba en un fortín, como se hizo el pasado año, es uno de los debes de este equipo, que es capaz de crear un buen número de ocasiones en cada encuentro que disputa en el campo vilagarciano, pero que no ha conseguido transformarla. De hecho, en A Lomba los arlequinados solo han marcado cuatro goles, dos al Betanzos el pasado 29 de octubre, otro al Paiosaco el día 12 y otro al Bergantiños este fin de semana. Los otros cuatro duelos (Gran Peña Celta C, Barbadás, Estradense y Silva) los arlequinados los finalizaron con un cero en su casillero. Los otros siete goles los ha anotado lejos del campo vilagarciano.

De lo que puede presumir el Arosa es de su solvencia defensiva. El equipo de Luisito, pese a su irregular inicio, es uno de los equipos menos goleado de la categoría al haber encajado tan solo siete tantos en esta campaña. Tan solo el Silva ha encajado menos (6) y el Somozas ha tenido que recoger el balón de las mallas el mismo número de ocasiones en esta temporada.