Sylla: “Es una ilusión para club, plantilla y afición”

El único jugador del Arosa que cuenta con la experiencia de haberse enfrentado ya al Valencia en partido oficial es Alassane Sylla. El senegalés, como jugador del Arenteiro, se midió al equipo valencianista en O Carballiño en una eliminatoria muy disputada que se decantó del lado de los de Mestalla.

Reconocía el delantero del Arosa que “no vi el sorteo porque estaba en camino a buscar a mi hija. Lo vi en el móvil después, pero me parece increíble. Es otra ilusión grande para el club, para la afición y para la plantilla. Hay que jugarlo y disfrutarlo porque va a ser otro día muy especial”.

No oculta Sylla que “mi preferencia era el Betis o la Real Sociedad. En el Betis está Félix Cao que me tuvo como entrenador en Ribadumia y me encantaría que nos tocase. Ante el Valencia ya jugué con el Arenteiro y fue una grandísima experiencia. Era mi primer partido de Copa del Rey ante un Primera y fue maravilloso. Disfruté como un niño pequeño y otra vez contra ellos y quiero volver a disfrutar como aquella vez. Será un día histórico que tenemos que disfrutar todo el arosismo”.