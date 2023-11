Un rival histórico y una oportunidad extraordinaria

Tanto en la directiva del Arosa, como en la propia plantilla, el emparejamiento ante el Valencia ha sido recibido con los brazos abiertos. Si bien el conjunto che no pasa por épocas boyantes en lo deportivo, la condición de equipo histórico del fútbol español, sumado a la oportunidad única de este enfrentamiento en A Lomba, tiene mucho que ver en la aprobación general de todo el club, al margen de las preferencias individuales.

Manuel Abalo, presidente de la entidad vilagarciana, manifestaba que “si me dicen que nos va a tocar el Valencia lo hubiera firmado, estamos hablando de uno de los mejores equipos de España”. A ello, añadía el primer mandatario del Arosa que prefería medirse al conjunto dirigido por Rubén Baraja que al Celta porque, entre risas, dijo que le “fastidiaría eliminar a un equipo gallego”.

Su fe en el equipo y en la atmósfera que se pueda crear en A Lomba lleva a Abalo a considerar que “a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, por qué no podemos eliminar al Valencia. En la segunda parte de la eliminatoria anterior hubo un momento en el que el Arosa parecía el equipo de Primera División y no el Granada, así que le digo al Valencia que no se fíe porque somos un equipo que vamos a salir a ganar”.

Reconoció que ha vivido días de “incertidumbre” por el recurso presentado por el Granada ante el Comité de Apelación de la Federación Española después de que el juez único de Competición le diera la razón al Arosa en su denuncia por alineación indebida del portero Adrián López.

El presidente del Arosa espera que esta eliminatoria deje “algo más” de 50.000 euros en las arcas del club, ya que él está convencido de que A Lomba vivirá “un lleno” porque se trata de un partido histórico.

Luisito, entrenador del Arosa, reconoció que el Valencia es “el favorito”, pero advirtió de que “a ilusión y ambición” los de Rubén Baraja no pueden superar a sus jugadores.

Asume el técnico que “nueve de cada diez” partidos entre ambos equipos caerían del lado valencianista, pero él se agarra “a ese pequeño porcentaje” para soñar con pasar de ronda.

“Vamos a jugar en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente, así que tenemos que creer. A 90 minutos en el fútbol puede pasar cualquier cosa, lo vimos en la eliminatoria anterior contra el Granada, al que tuvimos contra las cuerdas hasta el minuto 89”, recordó.