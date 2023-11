Luisito mira al césped de A Lomba

En los últimos años, el césped de A Lomba ha sufrido como nadie los temporales invernales, las plagas de hongos y un sinfín de situaciones que han convertido el césped en un gran charco de barro en más de una ocasión, dificultando cualquier práctica del fútbol. Ese es el principal temor del técnico del Arosa, Luisito, que en la previa del duelo con el Paiosaco (17.00 horas) reconoció estar preocupado por como pueda resistir el tepe después de las constantes precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas,

Luisito reconoce que “somos conscientes de que no va a estar perfecto ya que tuvo una exigencia muy importante el día de la Copa y tres días después se jugó otro partido y al campo, cuanto más se le machaque, peor estará”. El técnico arlequinado reconoce que contra las malas condiciones meteorológicas es muy complicado luchar, aunque apunta que “yo hago todo lo posible porque no entrenemos nada en él, e incluso, el día del Betanzos llegamos a jugar en Vilaxoán, creo que por nuestra parte, más no se puede hacer; no sé si se puede cuidar mejor, en eso no me meto, pero soy consciente de que, de seguir lloviendo así, el campo no va a estar nada bien”.

Las circunstancias en las que se encuentre el campo también van a ser clave en la alineación que el Arosa ponga en el terreno de juego. Luisito reconoce que el equipo, después de la victoria obtenida contra la Sarriana “está muy bien a nivel mental, porque las victorias ayudan a ello, pero hasta el domingo no sabré con qué jugadores voy a contar porque Concheiro estuvo enfermo toda la semana y hay otros jugadores que vienen arrastrando problemas físicos y Brais Vidal sigue descartado, así que la alineación que saque dependerá del estado de los jugadores y de la situación del terreno de juego y de la lluvia que pueda caer”.

En lo que respecta al rival, Luisito se deshace en elogios hacia el equipo. “Creo que son el equipo con más mérito de la categoría, fueron capaces de salvar la categoría con una segunda vuelta espectacular el pasado año y si les dejas correr, te hacen un daño importante”, explica. De todas formas, alerta de que correr no es su única virtud, ya que “son capaces de manejar varios registros, tienen mucho trabajo encima y cuando las cosas están tan bien a estas alturas de temporada y están un punto por delante de nosotros es mérito exclusivo de ellos”. Los coruñeses son un equipo muy peligroso a domicilio, donde acumulan tres victorias consecutivas que le han impulsado hasta el séptimo puesto de la tabla, uno por delante del Arosa. Los de Diego García tan solo han perdido un encuentro en esta campaña, ante el Somozas en su casa, y están demostrando que son un equipo que hace mucho daño cuando cuenta con espacios.