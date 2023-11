Vendaval goleador lejos de A Lomba más de un año después

Encadenar dos victorias consecutivas ha supuesto todo un bálsamo de tranquilidad para el Arosa. El triunfo ante la Sarriana (0-3), sumado al logrado ante el Betanzos siete días antes, han impulsado a los vilagarcianos hacia los ocho primeros puestos, situándose a dos puntos de la zona del play off y a seis del liderato que ostenta la Unión Deportiva Ourense.

Además de los dos goles materializados por Antón Concheiro desde el punto de vista individual, es en lo colectivo donde el 0-3 encierra un refuerzo anímico más que considerable. Y es que un resultado tan contundente a domicilio de los de Luisito Míguez no se produce desde hace más de un año, concretamente el 23 de octubre de 2022 cuando se repitió ese mismo resultado en la visita al Arzúa. Incluso el pasado diciembre se había ganado en As Somozas haciendo más goles a domicilio (3-4), pero no con la contundencia del marcador que se registró al término de los 90 minutos en el campo de A Ribela.

Los indicios de recuperación del Arosa se vienen manteniendo a lo largo del último mes. A las cinco semanas consecutivas sin perder se le une el hecho de que hay más victorias que empates hasta lograr un total de 11 de esos 15 últimos puntos disputados. Una tendencia al alza que empieza a compensar un arranque liguero para el olvido con solo dos puntos de 12 posibles.

Pero si hay que buscar la base de esa remontada clasificatoria, más propia de un equipo aspirante al ascenso, hay que encontrarla en la solidez defensiva. Solo el Granada, equipo de Primera División, ha sido capaz de perforar la portería arlequinada en los últimos cinco partidos oficiales. Un dato realmente esclarecedor de la fortaleza innegociable de un equipo que parece ahora haber dado con la tecla también en el apartado realizador.

Ahora, entre las cuentas pendientes que todavía tiene que saldar el equipo vilagarciano está la referida a marcar un gol esta temporada en A Lomba. Después de tres comparecencias ligueras, sumada a la de la Copa del Rey ante el Granada, la afición todavía no ha podido celebrar ni un gol ni una victoria en su escenario nodriza. La única victoria como local del curso llegó en Vilaxoán.

Por otro lado, en el club vilagarciano continúan a la espera del fallo del comité de competición al respecto de la denuncia presentada por alineación indebida del Granada. La confianza es máxima en cuanto a que prospere la reclamación y se pueda volver a disfrutar de un Primera División en A Lomba.