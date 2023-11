El Arosa denuncia y el Granada busca el amparo de la Ley del Deporte

El optimismo impera en el Arosa en lo que respecta a que prospere el recurso interpuesto por alineación indebida del Granada en el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en A Lomba y resuelto por 0-3. El hecho de que Adri López, de 24 años y con ficha del Recreativo Granada, haya sido alineado contradice la reglamentación que impide jugar a un futbolista con ficha del filial en una competición no profesional, como es el caso de la Copa del Rey.

Todavía con el balón en juego sobre el césped de A Lomba, el abogado del Arosa ya se puso a redactar la denuncia que está en manos del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol desde la noche del propio jueves. Cabe destacar que el plazo para presentar denuncia al respecto expiraba ayer a las 14.00 horas, es decir, al siguiente día hábil del de la celebración del partido. Una reclamación de la que también ha sido informada la parte afectada, el propio Granada Club de Fútbol.

Desde el propio Arosa entienden que el proceder es el lógico para defender los intereses de club, socios y aficionados. En un comunicado hecho público desde la entidad vilagarciana se subraya que la denuncia al club nazarí “supone un ejercicio de responsabilidad en defensa de los derechos e intereses de la entidad deportiva, socios, patrocinadores, instituciones y todo lo que rodea a una entidad deportiva en lo que supone disputar una ronda más de la Copa del Rey”.

El presidente Manuel Abalo entiende que la acción de la denuncia es “obligada” aludiendo además a que no es la primera vez que prospera una reclamación de este estilo. Con todo ello, el máximo responsable considera que la interpretación de la norma de alineaciones en la Copa del Rey no deja lugar a la duda y, tras asesorarse al respecto, parece que todo invita a pensar a que el fallo caerá del lado de los intereses vilagarcianos.

El club andaluz también anunció medidas al respecto. La primera línea de defensa pasaba por argumentar que el Recreativo Granada, equipo con el que tiene ficha vinculada Adri López, es un equipo dependiente y no filial por lo que no vulneraría el artículo 250 de la competición. Sin embargo, el hecho de que solo se podría alinear en competiciones profesionales alguien mayor de 23 años, categoría que no dispone la Copa del Rey, echa por tierra esta línea de defensa sin excepción alguna.

En el artículo 251, el específico para jugadores con licencia de equipo dependiente y no filial, también se posiciona en favor de los intereses del Arosa dado que las condiciones de edad sigue sujeta a los preceptos del artículo 250 referidos a filiales. De esto se deduce, a todos los efectos, que la alineación de un jugador con ficha B en Copa del Rey es ilegal en cualquier posibilidad si es mayor de 23 años, como sucede en el caso de Adrián López.

Desde la capital andaluza también se ha remitido un comunicado oficial en base a otra línea de argumentación y que pasa por defender que la Copa del Rey es una competición profesional. Para ello aluden a los artículos 83 y 86 de la nueva Ley del Deporte que entró en vigor en enero de 2023. En base a estos artículos desde el Granada consideran que “la alineación de un portero del equipo dependiente menor de 25 años es correcta”, dado que la nueva Ley del Deporte obliga a reconocer a la Copa del Rey como competición profesional.

Ahora tendrá que ser la propia Federación Española la que falle en consecuencia en los próximos días para no interferir en el desarrollo de la competición y establecer los emparejamientos de la siguiente eliminatoria.

Una lotería en forma de sorteo en el que esperan otros quince equipos de Primera División

Son muchos los intereses que están en juego en una eliminatoria más de la Copa del Rey. Sin ir más lejos, la parte económica es la más evidente. Volver a llenar A Lomba ante un rival de Primera División no será el único arreón monetario, puesto que a ello también habría que sumar el incentivo que la propia Federación Española tiene estipulado por subir un peldaño más en la competición del KO. El propio Manuel Abalo se refería ayer a la posibilidad de seguir adelante en los despachos como “una lotería”, sin pasar por alto la defensa de la imagen y los intereses de la entidad arlequinada.

La hoja de ruta de la Federación Española pasa por realizar el sorteo de la siguiente eliminatoria la próxima semana, si bien esta fecha prevista se variará debido a la suspensión de dos eliminatorias a consecuencia de mal tiempo. Cabe recordar que, una vez se conozca el fallo, habrá un periodo de reclamaciones que se entiende corto para que el club perjudicado en cuanto a sus intereses pueda apelar. Lo que está claro es que la Federación Española tendrá que resolver rápido la papeleta debido a la cantidad de equipos implicados y las muchas eliminatorias que todavía se tienen que resolver.

En la siguiente ronda todavía estarían exentos los equipos de Primera División que jugarán la Supercopa, es decir, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna. De prosperar la denuncia del Arosa, y con la consiguiente eliminación del Granada, en el bombo esperarían el emparejamiento con el equipo arlequinado otros 15 equipos de la élite del fútbol español. Nombres como los del Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Valencia, Villarreal o el propio Celta, pueden sonar en A Lomba.