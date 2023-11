Paco López era el primer sorprendido de la alineación indebida de Adri López. “Es una cuestión administrativa. Nosotros hemos ganado el partido que era nuesra obligación y no sé nada más. No tengo ni idea”.

Añadió que “es una situación que no sé a quien corresponde. Adri la temporada pasada era sub-25 jugó la Copa y pasamos eliminatorias. No hubo nada de nada. Si esta es una normativa nueva o no, no tengo ni idea, pero esto no me corresponde a mí sino a los órganos competentes del club. Sabemos que teníamos que tener 7 fichas profesionales en el campo y eso lo controlamos, pero esto me ha sorprendido”.

Sobre los 90 minutos consideró que “el Arosa ha dado mucha guerra. He felicitado a Luisito, pero no esperábamos menos. Han hecho un esfuerzo tremendo. Nosotros nos hemos empleado a fondo y mi equipo, desde el respeto al Arosa, ha dado el máximo. Nos faltó matar antes el partido y pese a la lluvia y el tiempo la gente ha podido disfrutar del partido”.