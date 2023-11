El Arosa ganará en los despachos a todo un Primera División como el Granada. El motivo no es otro que la alineación indebida por parte del cuadro andaluz de su portero Adri López, mayor de 23 años –en enero cumplirá 25– y que no podía ser alineado con ficha del filial en una competición no profesional como es considerada la Copa del Rey.

Los precedentes juegan a favor del pase de los vilagarcianos dejando como mera anécdota el 0-3 con el que se cerró el encuentro para los de Paco López. El rumor de la alineación indebida nazarí corrió como la pólvora en una segunda parte pasada por agua y el juego dejó de tener relevancia para la atención de los cerca de 4.000 espectadores que había en A Lomba. La posibilidad de pasar de ronda apeando a un Primera División tomaba cuerpo e incluso desde Granada llegaban informaciones sobre el error administrativo y sus consecuencias en forma de eliminación. Ahora la pelota está en el tejado de los servicios jurídicos del Arosa que tendrán que cursar la denuncia correspondiente a la Real Federación Española de Fútbol para asegurarse la clasificación fuera del terreno de juego, en base a la norma y a sus derechos. Una gestión que hoy mismo tendrá que hacerse efectiva por los beneficios económicos y deportivos que supone para una entidad de 3ª RFEF como es el Arosa. Cabe recordar que solo el hecho de superar la eliminatoria tiene un incentivo de cerca de 30.000 euros a lo que había que sumar la próxima taquilla ante otro más que probable rival de Primera División. En lo estrictamente futbolístico, quizá le costó al Arosa tomarle la temperatura del partido en los primeros minutos. A todo el envoltorio de una cita así está más acostumbrado un equipo de élite y el Granada pronto tomó el mando. El juego posicional de los de Paco López fue metiendo a los locales alrededor de su área. Con Manafá como percutor, la banda derecha del ataque nazarí fue su mejor zona para generar ventajas. Perea se sirvió en un par de ocasiones de las cabalgadas de su compañero para poner a prueba al debutante Raúl en portería. Poco a poco, los de Luisito fueron acercándose al área rival. Borja Míguez y Santi Figueroa pudieron ganar las espaldas de los laterales granadinos en un par de situaciones, pero sus centros al área no encontraron el pie amigo que mandara el balón con dirección a portería. Todo lo contrario que cuando Callejón dibujó un desmarque de ruptura para hacer efectivo un preciso pase de Gonzalo Villar y batir a placer a Raúl. Ni siquiera el tanto en contra arredró a los arlequinados. Santi Figueroa se animaba a pisar el área rival y Sylla no cedía un centímetro en la batalla física. El Granada tenía la posesión, pero no encontraba resquicios en el tupido engranaje defensivo vilagarciano. Incluso Cotilla dispuso de una falta cerca del área que se le fue muy arriba. Con mejores sensaciones de lo que pudiese decir el marcador, los de Luisito metieron aún más ritmo en la segunda parte. Salieron a presionar alto con el desgaste que suponía hacerlo ante un rival de buen trato de balón, en una tarde pasada por agua y viento y un campo que cada vez pesaba más en las botas. Borja Míguez siguió buscando todos los espacios posibles e incluso los vilagarcianos reclamaron un penalti por mano tras remate de Carús a saque de esquina. El cuadro nazarí no dejaba tampoco de golpear a la oportunidad que se le presentase. Carreras, Weissman y Callejón tuvieron sendos remates que no llegaron a portería mientras Luisito, ya sabedor de la alineación indebida, siguió buscando el gol del empate. La entrada de Martín Diz oxigenó el frente de ataque y un balón dividido pudo ser el empate, pero Adri López derribó en su salida fuera del área al vilagarciano. La falta posterior botada por Concheiro sirvió para que se luciese el portero que dará el pase al Arosa en la eliminatoria. El juego perdió tensión en los cinco últimos minutos porque la atención ya estaba puesta en la interpretación de la norma que confirmaba la alineación indebida nazarí. Un tiempo en el que el israelí Weissman aprovechó para hacer el 0-2 y, dos acciones después, Diedhiou un 0-3 que ha supuesto la derrota más dulce en la historia del Arosa con el pase a la siguiente ronda y apear a todo un Primera División. Ficha del partido: Arosa 0 Raúl, Santi Figueroa (Javi Pereira, min. 85), Nacho Carús, Pacheco, Martín Sánchez, Sergio Cotilla, Enjamio, Brais Pedreira (Antón Concheiro, min. 59), Iñaki Martínez (Mella, min. 73), Sylla (Rubo, min. 73) y Borja Míguez (Martín Diz, min. 73). Granada 3 Adri López; Manafá, Víctor Díaz, Miki Bosch (Miquel, min. 74), Álvaro, Gonzalo Villar (Gumbau, min. 59), Petrovic, Callejón, Perea (Sergio, min. 74), Weissman y Famara Diédhiou. Goles: 0-1, m.18: Callejón. 0-2, m.87: Weissman. 0-3, m.89: Diédhiou. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Gonzalo Villar (min.42) y Adri López (min.91) por parte del Granada. Incidencias: Cerca de 4.000 espectadores en A Lomba. Los exjugadores del Arosa Lezcano, Barrio y Manolito realizaron el saque de honor.