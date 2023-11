A Lomba será una caldera para arropar al Arosa en su duelo histórico con el Granada

A Lomba lucirá un colorido espectacular para afrontar el encuentro que les enfrenta esta tarde, a partir de las 19.00 horas, al Granada, un duelo desigual pero que tiene ilusionados a equipo, club y afición. El presidente de la entidad, Manuel Abalo, y el alcalde de Vilagarcía comparecieron ayer en la previa del encuentro para destacar las varias acciones que se van a implementar en el campo para “convertir A Lomba en una auténtica caldera que apoye al equipo”.

Además de las 2.000 cartulinas que se repartirá la peña Escuadra Arlequinada, el club también va a entregar otros tantos globos de color blanco y rojo (mil de cada) que ayudarán a “dar ese colorido y esa imagen que queremos ofrecer en una jornada tan histórica como esta”. Abalo, además, añadía que habrá un photocall en la grada para que “quien quiera sacarse una foto con el nombre Arosa-Granada y el escudo de la Copa del Rey pueda hacerlo sin problema”. El objetivo, insisten es crear un ambiente espectacular y acercar A Lomba a un lleno que sea histórico.

Abalo agradeció la implicación del Concello para que “todo salga bien en este día”, tanto a la hora de ceder el campo de Vilaxoán para el encuentro contra el Betanzos como a la hora de cuidar el césped de A Lomba, que, contrariamente a lo que sucedía la pasada campaña, presenta una imagen espectacular. “Esperemos que sea una jornada apacible, sabemos que no va a ser un día de verano, pero que nos respeten las condiciones meteorológicas”, confía el presidente de la entidad.

Por su parte, Alberto Varela recordó que, en la anterior ocasión en la que el Arosa jugó la Copa del Rey, él tenía tan solo 13 años, por lo que esta ocasión “es una oportunidad maravillosa para varias generaciones de vilagarcianos que podremos disfrutar de un encuentro de Primera División gracias a la Copa del Rey”. Varela aguarda que las cartulinas “ofrezcan una imagen temible para el Granada, que sea un encuentro muy disputado y que nos llevemos una alegría, que se sepa que Vilagarcía puede ser una caldera”. También espera que la meteorología sea benévola y que “nos deje disfrutar del fútbol y que no se vaya la luz, como ocurrió en aquel partido contra la Real Sociedad”.

El regidor también reconoció que un duelo como este también sirve para promocionar Vilagarcía y dar a conocer la ciudad en toda España a través de un torneo “cuya modificación para que los más humildes pudiesen competir con los equipos de Primera División ha sido un auténtico acierto”.

Luisito: “En ilusión, somos el mejor equipo de España”

El técnico del Arosa, Luis Míguez “Luisito” resaltaba ayer la ilusión que tiene su equipo de hacer un buen papel en este duelo con el Granada. “En ilusión tengo claro que somos el mejor equipo de España”, y así lo espera demostrar en un partido en el que el técnico le tiene “todo el respeto del mundo al Granada, como a cualquier otro rival de cualquier categoría, pero no les tenemos miedo”. Luisito no esconde que existe una diferencia abismal entre la categoría en la que milita el Granada y la del Arosa pero “en noventa minutos puede pasar cualquier cosa”. De hecho, puso de ejemplo lo ocurrido en las eliminatorias que se disputaron el día anterior, donde “en el minuto sesenta, todavía había equipos que estaban empatados, lógicamente, a partir de ese momento entran en juegos muchos factores, como el físico o la calidad individual que te pueden desgastar”.

Pese a esas diferencias, al ser una eliminatoria a partido único, Luisito reparte las posibilidades de victoria en un “40-60 porque en un partido existen muchas variables y nosotros vamos a pelear con todas nuestras armas y no vamos a regalar nada”. Asegura que su equipo no va a montar un catenaccio, sabemos que el Granada es mejor equipo que nosotros, pero queremos competir y lo vamos a hacer”. Luisito también quiso acordarse de la afición del Arosa, especialmente de las personas mayores, ya que “muchos no pensaban que volverían a ver a su equipo jugar contra un Primera División; solo por eso, los futbolistas tienen que comerse la hierba del campo. Trataremos de hacer un buen partido, aunque sabemos que ellos arriba, vengan con los jugadores del primer equipo o con los del filial, tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad”.

El técnico espera que el tiempo acompañe durante esta jornada histórica y no se olvidó de felicitar a las personas que “trabajaron en el campo con estas condiciones meteorológicas, ya que era muy difícil que pudiese estar en condiciones y está muy bien”. De hecho, Luisito reconoce que “esperaba que presentase un peor estado”. Por último, el técnico tiene a disposición a todos sus jugadores a excepción de Brais Vidal que se encuentra recuperándose de un esguince del ligamento colateral externo sufrido en el encuentro contra el Estradense.