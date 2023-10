Una obligación antes de disfrutar de la Copa

Con tan solo una victoria en su casillero, el Arosa afronta hoy, (Municipal de Vilaxoán, 12.00 horas) un duelo en el que tienen que sumar los tres puntos para comenzar a despegar y zanjar todas las dudas que está generando en este inicio de temporada. Los arlequinados se medirán al Betanzos, un recién ascendido que está dejando muy buenas sensaciones y que ocupa la octava plaza de la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el Arosa, mostrándose en este inicio de liga como un rival solvente y capaz de sorprender a cualquier equipo.

De esa circunstancia no duda en alertar Luisito, técnico del Arosa, en la previa, advirtiendo que “recibimos a un rival duro y fuerte, que sabe muy bien a lo que juega y, a pesar de ser un recién ascendido, son un equipo con mucho prestigio en esta categoría, por lo que debemos tenerle respeto”. Insiste Luisito que el Betanzos no es de los equipos que arriesga en su juego. “Priorizan el nivel defensivo, donde hacen un trabajo excepcional, pero siempre dejan a tres o cuatro futbolistas descolgados para salir en transiciones ofensivas y sorprender a sus rivales”, explica el técnico arlequinado. La escuadra betanceira “cuenta con jugadores muy rápidos, que están metiendo goles y debe ser un rival a tener en cuenta, sobre todo después de haber comenzado tan bien la competición, con esos diez puntos en su casillero”.

Pese a esas dificultades que puede plantear el rival y a los problemas que el Arosa está mostrando a la hora de ver portería contraria, Luisito reconoce que “el equipo está bien y estoy contento con el trabajo de los jugadores; hicieron un buen partido en Silva, donde solo nos falto ganar y ese debe ser el camino a seguir”. Para el encuentro de hoy, el técnico no podrá contar con Brais Vidal, que está lesionado, mientras aguardará hasta última hora para comprobar si Sylla puede ser de la partida, ya que arrastra molestias. A ellos se suma Barroso, que dio la espantada a principios de esta misma semana.

Una de las grandes novedades del encuentra, además de la hora, será el terreno de juego ya que el club ha decidido jugar en el Municipal de Vilaxoán para reservar el campo de A Lomba para el partido de Copa ante el Granada. “Será un día histórico y nuestro presidente quiere dar una imagen acorde con lo que es la institución, así que este traslado nos permitirá tener el campo en condiciones para enfrentarnos a un primera”. Luisito espera que, pese al traslado, el equipo esté arropado por la afición, que “nunca nos ha fallado”. El Arosa no juega en Vilaxoán desde que tuvo lugar la pandemia ya que, pocos meses antes, tuvo que emigrar de A Lomba debido a las obras que se estaban realizando en Preferencia. En ese exilio las cosas no le fueron mal, ya que el equipo, por aquel entonces dirigido por Rafa Sáez, acabó colándose en el play off por el ascenso que se disputaría en Balaídos unos meses después. Una vez superado el escollo del Betanzos, será el momento de comenzar a soñar con la Copa del Rey 35 años después.