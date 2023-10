Le costó al Arosa dar un paso al frente en los primeros minutos. Fueron los de Iván Sánchez los que se sintieron más cómodos en el arranque. A base de acciones a balón parado, y alguna transición, fueron capaces de meter a los arlequinados en su campo. Tuvieron dos oportunidades de gol. Una por medio de un disparo cruzado de Rodri, que se marchó lamiendo el palo, y otra ocasión al filo del descanso con un cabezazo de Lamas, que atrapó con seguridad Manu Táboas.

A medida que pasaba el tiempo, los vilagarcianos fueron tomándole la temperatura al juego. La vuelta de Concheiro a la medular ya era una declaración de intenciones a la hora de buscar un juego más elaborado y el Arosa, con la baja por lesión de Sylla, dio un paso al frente en cuanto a la posesión.

El Silva, la defensa menos goleada de la competición, se aferró a su confianza en el juego sin balón. Para ello, se pertrechó en un sistema con las líneas muy juntas y muchos jugadores por detrás de la línea del esférico. Al Arosa le tocaba elaborar y no era capaz de encontrar los pases necesarios en la zona que marca las diferencias entre la posesión fértil y la estéril.

La única ocasión en la que Xavi tuvo que intervenir fue en un lanzamiento de falta de Concheiro al que tuvo que meter una muy buena mano el portero coruñés para evitar el gol que podría haber cambiado el sino del encuentro.

El paso por vestuarios no sirvió para cambiar el guión establecido. El juego físico y de disputa en espacios reducidos era la tónica predominante. El Arosa intentaba elaborar, pero sin éxito. No encontraba la manera de entrar con ventaja en el área rival y el balón solo merodeaba por la zona ofensiva sin que la defensa del Silva se viese en apuros prácticamente en ningún momento. La única acción en la que el Arosa asustó un poco fue en una acción de Borja Míguez. Su pase atrás lo recibió Martín Diz en el área pequeña y, tal como le venía el cuero, chutó a puerta, aunque, desafortunadamente para los arlequinados, ahí estuvo Xavi para despejar el esférico.

Ambos entrenadores movieron los banquillos, aunque poco en el caso del Arosa que se quedó en solo dos cambios. Ni siquiera el vértigo de los últimos minutos sirvió para que hubiese movimiento en el marcador, llegándose al pitido final con un punto que sabe a haber perdido otros dos en el intento de los de Luisito de dar caza a los situados en la zona noble de la tabla.

Después de las siete primeras jornadas, el Arosa se ha quedado hasta en cinco ocasiones sin noticias del gol en la portería contraria. Un balance demasiado pírrico para aspirar a cotas demasiado altas. El Betanzos será el siguiente escollo a superar el domingo en A Lomba, antes de la cita histórica con el Granada en la Copa del Rey, pero el pan de cada día escasea en la previa de la fiesta copera. La esperada reacción del Arosa sigue sin llegar y la falta de gol empieza a ser tan preocupante que solo el Estradense ha hecho menos tantos hasta la fecha.

Silva 0

Xavi, Longueira, Nico, Antonio, Lema, Raúl Melo (André, min. 73), Lamas, David García, Carro (Xavi, min. 46), Antón García y Rodri Alonso (Baldomar, min. 73).

Arosa 4

Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Enjamio, Concheiro, Mella, Iñaki Martínez, Martín Diz (Brais Pedreira, min. 79) y Borja Míguez (Rubo, min. 73).

Árbitro: Jorge Méndez López (Lugo), auxiliado por Alberto Blanco y Fabio Crespo. Amonestó a los locales Nico, Baldomar y David García. Amarillas para los visitantes Concheiro y Santi Figueroa.

Incidencias: Séptima jornada. Cerca de 400 personas en el campo de A Grela, en A Coruña.

Luisito: "Cuando un equipo te da el 200% como me dio el mío, poco le puedo decir"

Pese al empate sin goles, Luisito considera que “fue un partido en el que estuvimos a muy buen nivel”. A ello añade el técnico del Arosa que “hicimos un planteamiento acertado que, como trabajamos durante la semana, pasaba por bajar el balón y jugar todo por abajo ante un conjunto súper intenso que se planta muy bien en 4-4-2 y se meten en bloque bajo. Si metiéramos un gol hubiese cambiado todo, pero estoy muy contento con la actitud del equipo”.

El técnico de Teo insistió en que “creo que hicimos un muy buen partido y que jugamos muy bien al fútbol. Nos faltó en los últimos metros la definición, pero reconozco que es difícil atacar una defensa así. Jugábamos por fuera para luego tratar de filtrar balones por dentro, pero se te juntan ocho futbolistas y es muy difícil en un campo no muy grande. Le doy mérito al punto porque los futbolistas se fajaron y cuando un equipo te da el 200% como me dio el mío, poco le puedo decir. Tuvimos dos o tres ocasiones no muy claras, pero sí suficientes para ganar”.

En opinión del entrenador del Arosa, “sin duda una de las claves fue la parada en la falta a Antón Concheiro y otra llegada de Borja que llegó a la línea de fondo, pasó atrás y rematamos mal. La clave fue esa, porque si nos hubiésemos puesto por delante en la primera parte iba a ser más fácil. En la segunda el Silva nos esperó atrás buscando salir en largo con algún pelotazo, pero no le quito mérito ninguno al Silva”.

Pese al resultado, Luisito mantiene el optimismo: “Nuestro equipo va a más. Solo van 7 jornadas, queda mucho. Evidentemente, el domingo tenemos que ganar sí o sí al Betanzos y poco a poco ir peleando para estar con los mejores. Al equipo lo veo muy bien. Es una piña, entrenan como campeones, hay futbolistas que están deseando jugar y los futbolistas se matan en el campo. Hay una unión impresionante y al final el equipo va a quedar arriba sí o sí. Nosotros tenemos que seguir peleando. Sé que mucha gente cree que es imposible llegar a la cabeza de la tabla, pero esperemos a cuando acabe la primera vuelta para hacer una valoración y, a partir de ahí, podremos mirar donde vamos a estar o no”.

Por último, el técnico considera que “sé que estoy súper respaldado por el presidente y por la directiva porque el equipo lo está haciendo muy bien. Si el Silva nos hubiese arrollado y empatas a cero, pues dirías ¿qué pasa aquí? Pero fue todo lo contrario. Lo que pasa es que el año pasado jugamos partidos peores que contra el Estradense este año y los ganábamos y este año no. Nos está costando más, pero cuando arranquemos el equipo va a arrancar porque el equipo tiene nivel para arrancar de verdad”.