La lógica dice que si se enfrentan un equipo que no ha marcado como local y otro que no ha marcado en ningún partido, este encuentro debe terminar con empate a cero. Y así fue. El marcador de A Lomba no se movió, aunque justo es reconocer que no fue porque Arosa y Estradense no lo intentaran. Ninguno de los dos jugó su mejor encuentro y los dos mostraron una carencia terrible en la finalización, pero hubo momentos de buen juego, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, en la que el Arosa gozó de vairas ocasiones para ponerse por delante y el Estradense pudo aprovechar alguna de sus contras.

Sin embargo, el encuentro de A Lomba dejó un reparto de puntos que no saca de pobre a ninguno de los dos y les deja todavía más lejos del que era el objetivo de ambos a inicio de temporada, la lucha por el play off de ascenso. Además, también volvió a poner de manifiesto el divorcio que existe entre la grada de A Lomba y Luisito. Una buena parte de esa grada abroncó al entrenador por los cambios y mantuvo cierto run-run cuando el árbitro decretó el final del partido. Las necesidades con las que llegaban los dos contendientes ayer no se notaron en un inicio de encuentro que resultó bastante dinámico, con los dos equipos tratando de hacerse con el balón, aunque pecaban de la ausencia de llegadas claras al área rival. El Arosa mostraba intensidad en sus acciones, pero volvía a pasarle lo mismo que ante el Barbadás, se le atragantaba la línea de cinco defensas con la que se encontró. La primera ocasión llegó a la salida de un córner que Piñeiro despejó contra su portería y obligó a Isra a atrapar con seguridad. Borja Míguez, lo intentó con un disparo muy lejano primero y después al recoger un mal rechace visitante, pero en ambas ocasiones el balón se fue rozando la portería. Los últimos minutos de la primera mitad fueron para el Estradense. Los visitantes tuvieron su primera ocasión clara en el 36 en una incorporación de Ángel por banda derecha cuyo centro chut al corazón del área fue atrapado por Manu Táboas con auros. El metra arlequinado tuvo que salir a la desesperada antes Sobrido, consiguiendo desviar el balón y evitando que el Estradense abriese el marcador. Luisito decidió variar a línea de tres con carrileros profundos para tratar de hacer daño al Estradense por banda. El Arosa se hizo con el balón y metió a todo el Estradense en su campo, con Piñeiro convertido en una isla alejada de sus compañeros. Sin embargo, el delantero del Estradense, que se formó en las categorías inferiores del Arosa gozó de la mejor ocasión de su equipo en un centro de Ángel que no acertó a rematar entre los tres palos en el minuto 50 cuando estaba solo ante Manu Táboas. En la jugada siguiente era Isra el que tenía que meter una buena mano para desviar un disparo de Iñaki Martínez con veneno. El encuentro parecía animarse en ambas áreas con un Arosa que dominaba el balón y con un Estradense que atacaba los espacios cada vez que recuperaba. Otro ex del Arosa, Raúl Gómez, estuvo cerca de superar a Táboas en un disparo lejano en el 55. Lo evitó el pie de un defensor mandando el balón a córner. Sylla no acertaba a cabecear correctamente a puerta en la otra portería en la jugada siguiente. A ninguno de los dos equipos parecía pesarle su inicio irregular de temporada y daba la sensación de que el gol podía caer de cualquier lado. Y a punto estuvo de llegar en el 65 en una jugada en la que Borja Míguez porfió por un balón suelto en el área, centra al corazón de la misma, donde Sylla se elevó entre los centrales para cabacear de forma implacable. Desde la grada ya se cantaba gol, pero Isra metió una mano milagrosa para evitarlo. La entrada de Rubo también acercó al Arosa al gol. El delantero, en el primer balón que tocaba, soltaba un latigazo que se estrellaba contra el palo, mientras que en el segundo era una media chilena que obligaba a Isra a intervenir. Los arlequinados comenzaron a acumular gente en el área y a colgar balones con poco éxito y con el riesgo de que el Estradense aprovechase en una contra los espacios que estaban dejando atrás. Finalmente, ambos cumplieron con la estadística y no fueron capaces de deshacer el marcador inicial. Manu Táboas: “El punto sabe a poco después de las ocasiones que tuvimos” El portero del Arosa, Manu Táboas, fue el encargado de comparecer ayer para explicar las sensaciones de un equipo que no acaba de arrancar en A Lomba. El meta aseguraba que el punto conseguido ante el Estradense “sabe a poco, porque jugando en casa y teniendo las mejores ocasiones nos queda una sensación de que merecíamos algo más en este partido, nos quedamos con la pena de que nos hemos dejado dos puntos”. El meta arlequinado reconocía que la línea de cinco que plantó el Estradense les dificultó mucho las acciones en ataque, aunque “mejoramos mucho en la segunda mitad e Isra hizo dos buenas paradas a Sylla y a Iñaki”. Pese a la situación en la tabla, Táboas no duda en asegurar que “vamos a salir adelante porque todavía queda mucho y tenemos que confiar en nosotros”. Ficha Técnica: Arosa 0 Manu Táboas, Santi Figueroa (Carús, m. 46), Cotilla, Pacheco, Martín Sánchez, Diego Enjamio, Brais Vidal (Marcos Mella, m. 30), Iñaki Martínez (Rubo, m. 73), Martín Diz (Brais Pedreira, m. 46), Sylla (Javi Pereira, m. 73) y Borja Míguez. Estradense 0 : Isra, Ander, Carabán ,Elías, Dani Prada, Ángel, Raúl Gómez (Brais Calbo, m. 78), Sylla, Juanín (Rosillo, m. 68), Piñeiro (Raúl Paz, m. 58) y Sobrido (Diego Fuentes, m. 78). Árbitro: Pedro Castro Gómez (Lugo), auxiliado en banda por Miguel Pin Calvín y David Pérez Rodríguez. Amonestó a los locales Santi Figueroa, Rubo, Luisito y a los visitantes Dani Prada, Carabán. Incidencias: Encuentro de la sexta jornada de liga disputado en el campo de A Lomba, ante un millar de espectadores.