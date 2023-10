Hay días en los que no sale absolutamente nada. Eso es lo que debieron pensar las jugadoras del Mariscos Antón al término del encuentro ante el Arxil, un derbi que se llevaron las pontevedresas de forma merecida porque fueron mejores y, sobre todo, no fallaron en los momentos clave. Las vilagarcianas nunca dieron la sensación de poder remontar el partido hasta los minutos finales. Las vilagarcianas sí mostraron su juego en esos últimos dos minutos del encuentro, con un gran acierto en el tiro exterior, pero no alcanzó para llevarse la victoria.

El partido comenzó con un Arxil causando daño en la zona con la presencia de Forsters. La pívot pontevedresa se imponía en los duelos bajo el aro ante un Cortegada al que le costaba entrar en el encuentro. Esos titubeos fueron aprovechados por las visitantes que pronto fueron abriendo brecha en el marcador gracias a un parcial de 0-12 (2-14). En el tramo final del cuarto, el cortegada despertó, supo aprovechar una Intencionada para anotar los dos tiros y un triple, a lo que se sumó otro triple d Blanca Manivesa que las volvía a meter en el encuentro. El segundo cuarto volvió a mostrar las carencias locales y a un Arxil muy bien armado en el plano defensivo, provocando que las jugadoras vilagarcianas incurriesen en errores de pase. El Arxil también dominaba el rebote, lo que le permitía afianzar su ventaja en el electrónico ante las dificultades locales. El tercer cuarto se inició con los dos equipos muy imprecisos, fallando disparos muy fáciles, especialmente el Mariscos Antón Cortegada que no encontraba la fórmula de hacer daño a su rival, ni con el juego interior ni con el exterior. Si se mejoró en defensa, frenando a Forsters bajo el aro e impidiendo que el equipo pontevedrés tuviese fáciles opciones de tiro. Ese acierto defensivo se rompió en los últimos instantes del último cuarto, cuando el Arxil sacó su mejor baloncesto para dejar noqueadas a las vilagarcianas. Varios triples de Loven, Stojanovska y Gónzález en el último cuarto permitieron al Cortegada soñar con remontar. No en vano, se colocaron a 6 puntos (49-55), pero el Arxil supo resistir ante un Cortegada al que le fallaron los nervios. Ficha Técnica: Cortegada 51 Aleksandra Stojanovska (17), Lorena Castro (0), Anja Fuchs-Robetin (9), Diaw Absatou (2), Nerea Arambarri (0) ---quinteto inicial--- Lauren Loven (9), Marta Sanmartín (0), Ángela Coello (6), Blanca Manivesa (5) y Ángela González (3) Arxil 58 Marta Fernández (3), Margarita Moreira (3), Heather Forster (12), Nerea Liste (5), Andrea Glomazic (18) --- quinto inicial--- Lorena Lorenzo (0), Miriam García (2), María Lago (3), Cris Díaz-Paché (10) y Nena Trajchevska (2). Parciales: 12-19; 22-34 (10-15); 31-47 (9-13); 51-58 (20-11). Árbitro: Iris Díaz Feijoo y Andrés Esteban. Señalaron 20 faltas a las locales y 19 a las visitantes. Excluída Heather Forster. Incidencias: 2ª jornada LF2. Pabellón de Fontecarmoa 2.