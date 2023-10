El destino hace cruzarse por primera vez en este siglo al Unión Dena y al Deportivo Xil, los dos clubes meañeses cuyos derbis levantaran auténticas pasiones en los años 80.

Sin duda una ocasión sin par para que el campo de As Cachizas muestre la mejor entrada de la temporada. Será mañana domingo, a las 17,30 horas, en un partido que arrastrará mismo a muchos meañeses que no son habituales del fútbol, y que no quieren perderse el derbi.