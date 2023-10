El Arosa se planta esta tarde en Lugo en la quinta jornada de competición buscando romper su racha de malos resultados. Hasta la fecha no se sabe aún lo que es ganar y los de Luisito buscan en A Cheda (17.30 horas) y ante el Polvorín que el punto de inflexión no se demore más allá.

Aún en proceso de asimilación de la derrota del pasado domingo en A Lomba ante el Barbadás, el entrenador arlequinado considera que el equipo está en un nivel óptimo para competir. “Llegamos bien, pero también llegábamos bien la semana pasada y un despiste tremendo en forma de falta de concentración nos condenó en una jugada a balón parado. El equipo lo hizo todo, no para empatar, sino para ganar. Sin hacer un buen partido fuimos merecedores de muchísimo más, pero es lo que hay hoy en día en el fútbol”.

Acerca de las soluciones a adoptar, Luisito defiende que “lo que hay que hacer es agachar la cabeza, mirar para el ombligo y saber en qué te estás equivocando y buscarle soluciones y mejorar. Esto no hizo más que empezar y estoy convencido que el equipo le va a dar la vuelta”.

En la misma línea, reconoce respecto a la dificultad del momento que “ahora es cuando más orgulloso estoy de haber firmado aquí, de haber renovado aquí y de ser entrenador del Arosa. Cuando las cosas van bien es muy fácil el estar al lado de uno. Yo no necesito que nadie esté a mi lado porque ya me valgo yo por mí mismo. Es la ley que me enseñó mi madre. Reconozco que estoy pasando el peor momento de mi vida en mis 57 años que tengo, pero sé que tengo que pasar este momento y me las estoy tragando yo solo. Espero salir y lo que más deseo es que empecemos a ganar y que el equipo rinda como yo sé que va a rendir porque si alguien se siente orgulloso de estos futbolistas ese soy yo”.

En cuanto a lo futbolístico, considera que el Polvorín “es un filial muy filial con futbolistas muy jóvenes. Son dinámicos y si les dejas correr te hacen mucho daño. Cambió mucho respecto a la temporada pasada, pero reconozco que es un equipo que como no estés intenso, sobre todo sin balón que es donde más tenemos que mejorar, y como no ganemos duelos individuales podemos sufrir. Son niños muy bien dotados técnicamente y con tres o cuatro jugadores que me gustan muchísimo y tenemos que hacer mucha vigilancia sobre ellos porque si dejamos que reciban solos y les dejamos jugar sufriremos”.