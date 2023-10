Fernández: “Aunque los resultados no le acompañan, el Arosa es un grandísimo conjunto”

El Polvorín espera al Arosa el domingo (17.30 horas) en el sintético de A Cheda. Un duelo al que los lucenses llegan con cinco puntos más en su haber que los arlequinados y menos urgencias en cuanto al resultado.

Después de dos victorias consecutivas, los filiales dirigidos por Roberto Fernández llegan a la cita “en crecimiento. Ahora vamos cogiendo conceptos y la idea con el modelo que queremos proponer. Tenemos buenas sensaciones, pero nos falta tiempo para nuestro mejor nivel. Hay mucha rotación de jugadores dentro del club y eso es nuestro día a día”.

Pese a tratarse de un recién descendido de 2ª RFEF, el técnico del Polvorín prefiere eludir etiquetas. Señala que “cada temporada es totalmente distinta. Es una temporada nueva en la que hay que optar a lo máximo. Hay una nueva ilusión y toca marcarse objetivos alcanzables para todos. Somos un filial que queremos que los jugadores vayan creciendo y formándose. Queremos nutrir al primer equipo y ayudarle desde el filial. Cuando aquí acumulen méritos subirán y para eso hay que conseguir victorias y sumar puntos”.

Insiste el entrenador del filial lucense en que “la clasificación es importante, pero ahora mismo no es lo fundamental. Queremos ganar como resultado de hacer las cosas bien”.

A la hora de presentar la idea futbolística de su equipo, Roberto Fernández destaca que “somos bastante combinativos, intentamos sacar el balón desde atrás. Son comportamientos que queremos adaptar con modelos similares al primer equipo. Buscamos jugadores con personalidad y les invitamos a que hagan cosas y tiren de talento con buenas tomas de decisiones. Atrevidos, valientes y que pidan balón para ser muy verticales en campo contrario”.

Acerca de la opinión que le merece el Arosa, considera que “es un equipo que ya me gustaba a principio de temporada y, aunque los resultados no le acompañan, es un grandísimo conjunto. Tiene muy claro a lo que juega, pero no han tenido suerte. Es muy vertical y cuenta con jugadores importantes y con experiencia. Es un proyecto formado para luchar por objetivos altos con elementos totalmente distintos a un equipo filial. El Arosa es rendimiento máximo para el ascenso y nosotros somos formación”.

Fernández espera a un rival “que en el momento de robar es muy vertical. Por fuera ataca muy bien los espacios con centro lateral y puntas que atacan muy bien el área. Su transición ofensiva es buena y en bloque medio es consistente. Están muy bien trabajados por Luisito”.

Añade el lucense sobre el Arosa que “el que no haya ganado no tiene nada que ver. La confianza puede menguar, pero los jugadores son expertos y saben que esto son dinámicas”.