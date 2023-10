El Viajes InterRías sigue en racha positiva. Este fin de semana no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva pero consiguió arrancar un punto del siempre complicado campo de la Real Sociedad B. En ese triunfo fue clave el buen papel de Patri Curbelo, que evitó que las locales pudiesen anotar más goles que el que marcó Ixiar nada más iniciarse el encuentro.

El tanto llegó en una pérdida de balón en el área que la delantera local no desaprovechó. A pesar del duro golpe que supuso el tanto, el Viajes InterRías se recompuso y no tardó más de diez minutos en conseguir la igualada. Ese tanto llegaría en un buen pase de Cuquejo a Mery, que batió por bajo a Julia. Machado pudo llevar a las visitantes en ventaja al descanso, pero no acertó a batir la portería rival . En la segunda mitad, la Real dominó más, pero perdonó demasiado, lo que permitió al Viajes InterRías sumar un punto muy importante.