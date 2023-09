Un recién ascendido como el Barbadás se cruzará en A Lomba (18.00 horas) el domingo en el camino, tortuoso hasta la fecha, de un Arosa que tiene más necesidad de victoria que hace una semana para cerrar el primer mes de competición habiéndose echado a la boca al menos un bocado de triunfo.

También sin haber ganado, pero indiscutiblemente con menos urgencias, llegará un equipo ourensano dirigido por Agustín Ruiz dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles a su homólogo Luisito. En su análisis previo, el técnico vasco de los ourensanos apunta que “es el partido más difícil hasta la fecha, pero lo plantearemos igual que los anteriores. Creo que merecimos más de lo que tenemos, pero no tuvimos fortuna, sobre todo en casa”.

Acerca de la mentalidad con la que el equipo ourensano saltará al césped vilagarciano, su entrenador no tiene dudas: “La idea es sacar un buen resultado, no tenemos complejos sabiendo para que pelea el Arosa y para que peleamos nosotros. Nos tiene que dar igual que sea el Arosa u otro equipo el que tengamos enfrente. Queremos ser un equipo difícil de ganar y de encajar. Nos cuesta hacer los goles y sabemos que eso también es cuestión de dinero”, señala.

El condicionante de que los arlequinados no hayan todavía ganado ningún partido también tiene una interpretación para Ruiz, “aún es pronto para ponerse nerviosos. No estamos ni siquiera en la décima jornada, pero está claro que cuando un equipo está hecho para ascender las urgencias llegan desde el primer día. ¿Qué si puede influir en el rendimiento la situación? No lo sé porque no es lo mismo tenerlo todo de cara que cuando la situación es otra, pero nosotros tenemos que centrarnos en dar un mejor nivel a cada partido que juguemos”.

Entre los aspectos a mejorar, el entrenador del Barbadás no esconde que “a nivel defensivo hemos estado bien, pero ofensivamente tenemos que mejorar en los tiempos de partido. Sacar partido a nuestras decisiones con balón y jugar sin ansiedad. Si para marcar un gol tenemos que llegar diez veces, persistiremos hasta conseguirlo”.

“El Arosa tiene lo que quería para su modelo de juego”

En lo futbolístico, Agustín Ruiz considera que los estilos del Arosa y el Barbadás tienen muchos puntos de encuentro, “a nivel de duelos, intensidad, disputa y ritmo son muy buenos y eso para nosotros es nuestro espejo. Para ese modelo han elegido los jugadores que querían y nosotros los que hemos podido en base a nuestro presupuesto”. La atención defensiva de los ourensanos estará puesta en “que ponen lo antes posible el balón en el área y atacan muy rápido, pero además el Arosa se repliega muy bien y es muy generoso en el esfuerzo. No me parecen un equipo con talento para tener el balón como puede ser el Celta C, pero sabe muy bien lo que quiere”, finalizó.