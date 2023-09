Al Arosa le falta puntería en este inicio de campaña. Los arlequinados no consiguieron superar a un Gran Peña-Celta C que, desde el minuto 24 de partido, jugó con un hombre menos por la expulsión de Álvaro. Los arlequinados se encontraron a partir de ese momento, con un equipo celeste muy solidario, que no se ahorró nada en el esfuerzo a la hora de defender y que, incluso, llegó a gozar de alguna ocasión para llevarse el encuentro. En que el partido finalizase sin goles tuvo mucho que ver el portero visitante, Álex Vila, que hizo varias paradas de mérito ante la presión arlequinada.

Con un campo muy pesado por la persistente lluvia que ayer azotó Vilagarcía arrancó un encuentro en el que los dos equipos querían hacerse con el balón para llevar el peso del partido y ser protagonistas. Fue l Gran Peña el que tuvo la primera ocasión, en un centro chut de Rivera que se envenenó tras tocar en un defensa y que obligó a Manu Táboas a atrapar en dos tiempos con ciertos apuros.

La respuesta local llegaría muy poco después, en un disparo de Borja Míguez en semifallo que Álex Vila acertó a despejar a córner. El Arosa comenzó a pisar más el campo contrario y un fallo en el despeje de Álex Vila permitió a Cotilla lanzar un disparo desde más allá del centro del campo que acabaría marchándose muy cerca del poste.

El encuentro entró en una fase de intercambio de golpes, en el que cada equipo gozó de acercamientos con cierto peligro. Ninguno de los dos era incapaz de imponer su juego. Rubo tuvo en sus botas la posibilidad de desequilibrar el marcador en el minuto 16, pero su intento de disparo fue rechazado por un defensa.

El encuentro estaba entretenido y equilibrado hasta que llegó el minuto 24 y la expulsión de Álvaro. El central celeste le propinó un golpe en la cara a Borja Míguez durante una contra arlequinada, una acción que el árbitro interpretó como agresión, por lo que le mandó a la caseta. La falta la ejecutó Concheiro de forma magistral, obligando a Álex Vila a volar para evitar el tanto.

Con uno más, el Arosa se hizo con el balón y el partido ante un filial celtiña que trataba de recomponerse como buenamente podía de esa situación. Cotilla volvió a probar a Álex Vila con un disparo desde fuera del área y el meta celeste respondió con solvencia evitando el tanto. Un disparo tímido de Roi Tato que atrapó Táboas fue la única aparición celeste en ataque después de la expulsión.

El Arosa estaba encontrdandco los espacios que necesitaba para acercarse al gol, pero este no llegaba, ni siquiera en un remate deBorja Míguez totalmente solo ante el meta visitante. El Arosa optó por mover el banquillo para intentar encerrar al Gran Peña en su área, pero el filial céltico no se amilanó. Muy bien colocado en el campo no solo protegía bien su portería, sino que incluso lanzó varias contras con Rivera y Antañón. De todas formas, el Arosa tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador en el minuto 53. Fue en un disparo lejano que Álex Vila no atrapó, dejándolo muerto ante Sylla, pero cuando el delantero senegalés ya se disponía a fusilar, el meta metió lo suficiente los dedos para que Sylla golpease al aire en lugar de al balón.

Una arrancada de Óscar Lorenzo, que quebró a su par dentro del área, pero su disparo se fue lamiendo el poste, fue el aviso de que los visitantes seguían vivos. Los celestes estaban mostrando una gran solidaridad y trabajo ante un equipo con un hombre más y Luisito buscaba soluciones en el banquillo porque veía que la primera victoria del año no llegaba. Barroso, nada más entrar, obligaba a Álex Vila a meter una buena mano. El portero volvería a ser determinante en el minuto 69, en un cabezazo de Sylla que se colaba por la escuadra, pero él lo evitó con una gran mano.

El partido comenzó a inclinarse hacia la portería de Álex Vila, ya que el Gran Peña comenzaba a notar el cansancio del esfuerzo realizado. Sin embargo, los celestes aguantaban en defensa y el Arosa comenzaba a desesperarse, con balones a la olla sin encontrar rematador. Barroso estuvo cerca de marcar, pero no tocó el balón ante Álex Vila y Sylla se vació, pero se estrelló contra Vicente de Andrade. En el descuento, el Arosa no supo gestionar varias melés en el interior del área y acabó viendo como volaban de A Lomba dos puntos muy necesarios.

Luisito: “Quedan muchos partidos de liga por delante”

Los dos tropiezos consecutivos sufridos por el Arosa en este inicio de temporada no preocupan más de lo necesario a Luisito, técnico del Arosa, que ayer aseguraba que “el equipo va a arrancar, quedan 32 jornadas por delante y vamos a estar peleando por el ascenso, queda todavía un mundo”. El técnico arlequinado reconocía al término del partido de ayer que “nos volvió a pasar lo mismo que en Bouzas y, normalmente, este tipo de partidos en los que perdonas mucho, acabas perdiéndolos”. Para Luisito, su equipo fue superior al Celta C cuando eran once. “La primera parte fue un monólogo nuestro y, después de quedarse con diez, circulamos bien el balón y seguimos teniendo oportunidades, pero nos encontramos con un portero espectacular que hizo cuatro paradas de mucho mérito”, explica. Insiste en que “el fútbol tiene estas cosas”.