El Arosa busca su primera victoria

El Arosa debuta esta temporada en A Lomba (18.00 horas) con la intención de sumar los tres puntos y demostrar que lo ocurrido en Bouzas, ante un rival directo en la lucha por el ascenso, fue un accidente. Para ese objetivo tendrá en frente a Gran Peña-Celta C, segundo filial del Celta de Vigo, un equipo muy joven, pero cargado de calidad. El técnico arlequinado, Luis Míguez “ Luisito” alerta de esta circunstancia y asegura que “respetamos mucho a un filial, que tiene futbolistas muy jóvenes, pero de mucho nivel, por eso debemos tener cuidado con su potencial, porque si les dejas correr, te van a hacer daño, porque son muy ágiles y dinámicos”.

El técnico arlequinado tiene claro “a lo que vamos a jugar, otra cosa es que el rival nos deje; sabemos que son muy dinámicos en las transiciones ofensivas, que se aprovechan de su rapidez y son jugadores que si están en el Celta, es por algo, porque tienen lago diferente a los demás”. Lo que tiene claro Luisito es que “no vamos a jugar atrincherados, vamos a tratar de sacarles el balón, que sufran, pero siempre tratando de ser nosotros mismos”. Insiste el técnico en que “no podemos cambiar nuestra forma de jugar por el rival, si hacer algunos ajustes, pero no vamos a cambiar nuestro estilo de juego”.

Luisito todavía no tiene muy clara cual va a ser la alineación inicial, ya que “hay varios jugadores que no han podido entrenar en condiciones durante la semana porque arrastran molestias y no se si voy a poder contar con ellos a la hora del encuentro, por eso esperaré hasta poco antes del encuentro para hacer la alineación”.

Aunque la derrota en Bouzas no fue un plato de buen gusto, el técnico arlequinado reconoce que ya ha sido asumida por los jugadores. “El equipo creo que llega bien a este partido, el de Bouzas es un partido que, de cada diez, pierdes uno como mucho, por eso estoy contento con el trabajo que están haciendo todos los futbolistas, que están demostrando estar a un muy buen nivel”, algo que le da confianza en conseguir la primera victoria lo antes posible”. Insiste Luisito en que este partido “es otero escenario diferente, otro rival que no tiene nada que ver con el Bouzas, que va a ser un equipo que peleará con nosotros la posibilidad de estar arriba hasta el final de la temporada”.