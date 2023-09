Fredi: “El Arosa tiene mucho nivel”

El fútbol de Tercera División regresa el domingo, a las 18.00 horas, a A Lomba, donde el Arosa recibirá al Gran Peña-Celta C en un duelo entre dos equipos que aspiran a finalizar en la zona noble de la tabla. Fredi, que tras entrenar al juvenil del Celta de Vigo, ha sustituido este año a Bajcetic al frente del banquillo del segundo filial celeste, reconocía ayer que el Arosa “es uno de los mejores equipos de la categoría, tiene mucho nivel en todas sus líneas y creo que ellos mismos son conscientes de que tienen la vitola de favoritos para finalizar en las primeras posiciones”.

Para el técnico celeste está muy fresco todavía que los arlequinados, el pasado año “estuvieron cerca de ser campeones de liga, no lo consiguieron y ahora vuelven a intentarlo, reforzándose muy bien con el objetivo de quedar lo más arriba posible”. Fredi espera encontrarse el domingo con un equipo muy solvente a nivel colectivo y con un entrenador a los mandos que “conoce perfectamente la categoría y que acumula muchos ascensos a sus espaldas y esta experiencia va a hacer que el equipo compita bien, no solo contra nosotros, sino durante toda la temporada”.

Como todos los equipos de formación, el Gran Peña-Celta C siempre tiene el riesgo de pagar su falta de experiencia durante determinados momentos del juego, una ausencia que también sabe suplir con la calidad que tienen sus jugadores, que suele estar por encima de la media. Fredi considera que la clave del partido para su equipo va a estar en “ser nosotros mismos, no podemos hacer cosas que no sabemos hacer, ese debe ser el objetivo de estos jugadores, y disfrutar de la posibilidad de jugar en un campo como es A Lomba, uno de los mejores de la categoría en cuanto a afición, y ante un rival de esta entidad y calidad”. Insiste Fredi en que “debemos mantener nuestro estilo, independientemente de lo que pueda proponernos el rival durante el encuentro y que los chavales puedan crecer en este tipo de partidos”.

El equipo celeste llega al encuentro con moral tras el encuentro inicial con la Sarriana. Los celestes llegaron a perder 0-2, pero consiguieron igualar la contienda. Lo que si tiene Fredi son un buen número de bajas por lesión y las dificultades de todo filial, que gran parte de su plantilla entrena durante la semana con los equipos de superior categoría”.