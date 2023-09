Poucas dornas poden presumir do palmarés que posúe a “Pereka”. A dorna que, desde 1998 levan tripulando Alberto Vicente “Chica” e José Antonio Dorado sumou o pasado fin de semana outro éxito ao seu largo currículo, o de ser a gañadora da II edición da Copa Mörling, cunha vitoria en augas descoñecidas para eles, as que bañan a ría de Vigo. “Este ano foi un pouco máis dura para nós, estivo todo moito máis axustado, xa que a dorna de Cambados, “Avó Tucho” púxonos as cousas moi difíciles”, explica Dorado, o patrón da embarcación.

Mabas embarcacións chegaban á última das seis probas cun punto de diferencia e cos dous tripulantes da “Pereka” navegando nunha ría que lles era descoñecida. “Fixo algo de mar de fondo, pero o vento foi espectacular para a navegación, ao que se suma unha boa organización”, recoñece Dorado.

Aínda que a “Pereka” foi construida hai 25 anos, no ano 1998, o certo é que a súa tripulación leva más de 35 anos navegando xuntos. “Tanto Chica como eu comezamos a facelo cando inda eramos uns rapaces, aprendendo de mariñeiros que levaban toda a vida niso e que nos ensinaron como aproveitar os ventos e a ler cal pode ser a mellor navegación”. Tantos anos xuntos permítelles tomar decisións case ao unísono, sen practicamente falar, “tan só cunha mirada ou cun xesto”. A iso tamén se suma o material que empregan para a navegación xa que “a dorna tan só baixa ao mar para navegar, o resto do tempo está a resgardo, polo que se atopa impecable e apenas require mantemento cada certo tempo”. Tamén a vela, que financiou un patrocinador, é do mellor co que se pode navegar nestes momentos. Isto é habitual “nas mellores dornas, pero despois hai moitas que non teñen esa sorte e que pasan á intemperie todo o verán por non haber infraestruturas suficientes ou unha mariña tradicional na Illa que permita amarralas en condicións adecuadas”. Dorado agradece a Culturmar e ás asociacións que a compoñen “a implicación que amosan por preservar a cultura marítima porque sen estas regatas e o seu esforzo, posiblemente no existirían moitas das dornas e barcos tradicionais que hai”.