El Arosa espera con los brazos abiertos el reencuentro con sus socios

El Arosa ya ha iniciado la campaña de captación de socios de cara al próximo ejercicio en 3ª RFEF. Todos aquellos abonados que quieran renovar su carné, o quienes no lo tuvieran en vigor el pasado curso, ya pueden pasar por las oficinas de A Lomba para hacerlo en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Los precios se mantendrán exactamente igual que en el pasado curso. Un asiento por toda la temporada en la grada de tribuna costará 90 euros con una reducción hasta los 75 en el caso de personas jubiladas. En Preferencia, el socio individual cuesta 75 euros y 60 con la reducción para pensionistas.

Otras modalidades son el carné especial, que ofrece una posición en la zona central de tribuna por valor de 150 euros. También está la modalidad de empresa que, por 270 euros, ofrece tres carnés de tribuna. En el capítulo de precios más rebajados y por franja de edad, están el carné sub 30 por 60 euros, el sub 18 por 20 euros y el sub 12 por valor de 5 euros.

El apoyo de los aficionados volverá a ser una de las partidas más importantes a cubrir en el presupuesto de 480.000 euros aprobado en la última asamblea del club presidido por Manuel Abalo, tal y como viene sucediendo en los últimos años.

Además, al igual que la pasada temporada, el carné de socio también da derecho a poder asistir a los partidos que el juvenil del Arosa disputará en División de Honor, máximo escalafón de la categoría sub 19 y en la que los vilagarcianos vienen de completar la mejor temporada de la historia del club en un equipo de cantera.