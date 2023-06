Luisito: “Estoy acostumbrado a sufrir y no voy a consentir que se digan falsedades”

El Arosa se encuentra sumido en una profunda crisis que va a resultar difícil de solucionar ya que afecta directamente a la afición, dividida entre aquellos que defienden al hasta esta temporada capitán, Julio Rey, y aquellos que quieren mantener en su puesto como técnico con plenos poderes a Luisito, una división interna que se escenificó durante la asamblea del pasado viernes. Entre estos últimos se encuentra la directiva, parte de la cual compareció ayer en una rueda de prensa en la que Luisito quiso dejar claras tres cuestiones que se abordaron en esa asamblea: el caso Julio Rey, el trato que dispensa a los jugadores y la presencia de su hijo Borja Míguez en el Arosa. El técnico lanzó un mensaje a todos aquellos que le cuestionan asegurando que “no voy a presentar la dimisión, estoy acostumbrado a sufrir en la vida pero que se digan falsedades no lo voy a consentir; lo estoy pasando mal pero sé que algún día se descubrirá toda la verdad de lo que ha pasado aquí”.

Julio Rey

Luisito comenzó su intervención recordando que, cuando llegó al club, hace 14 meses, lo primero que hizo fue subirle el sueldo a Julio Rey y que, durante todo este tiempo “si me llegan a decir que iba a tener un problema con él, no me lo creo”. El técnico arlequinado reconocía su estupefacción por todo lo que está pasando “no doy crédito porque es un chaval excepcional” y reconoció que durante las charlas para su renovación “me dijo que no le gustaba jugar por fuera, que le gustaba más por dentro, pero el que toma las decisiones tácticas soy yo y creo que Iñaki tiene más gol”. También reconoció que le dijo que “tuviese cuidado con su entorno y que se centrase”. Fue una semana después cuando se encontró con las acusaciones de que había insultado a la madre del jugador, algo que Luisito niega de forma rotunda. El técnico también apunta que, tras la primera conversación con Julio rey “ya me di cuenta de que no quería renovar, pero si un futbolista se quiere marchar, hay muchas formas más elegantes que irse ensuciando su nombre, el de su técnico y el del club”. En ningún momento, aseguró, Luisito quiso prescindir de Julio Rey porque “si hubiese querido, yo mismo se lo hubiese dicho, como hice con Adrián Gómez cuando era capitán del Pontevedra y una auténtica institución, jugador con el que, por cierto, me llevo muy bien”. Pese al enfrentamiento abierto con el jugador, Luisito asegura que no le guarda rencor y que “le deseo toda la suerte del mundo”.

Manejo del vestuario

Las acusaciones vertidas en la asamblea fueron el siguiente paso que quiso aclarar. El técnico señalaba ayer que en ella hubo una serie de afirmaciones “que no puedo dejar pasar por su gravedad”. Se refiere a que un socio llegó a afirmar que “hay jugadores a los que coge por el pecho y los insulta”, algo que Luisito negó de forma contundente, asegurando que “en mi vida agarré a un jugador por el pecho, más allá de algún ejercicio táctico”. El técnico quiso dejar claro que una de las cuestiones en las que más ha destacado a lo largo de su carrera es en el manejo de los vestuarios “por eso me llaman para dar charlas de manejo de grupos”. Insiste en que les pone motes a todos los jugadores, “como ellos me los ponen a mi, pero nunca insulto, lo que si tengo claro es que si un jugador viene a mi equipo es para trabajar y ser profesional”. Además, presumió de que sus vestuarios, y en particular este, “son súper cohesionados”.

Borja Míguez

Otra de las cuestiones que se le habría echado en cara en la asamblea es el fichaje de su hijo y delantero titular del Arosa toda esta temporada, Borja Míguez. El técnico recordó que el club arlequinado ya lo quiso fichar mucho antes de su llegada y defendió su presencia en el equipo titular con los números: once goles y doce kilómetros recorridos de media en cada encuentro. “Tratar de atacar a Luisito a través de su hijo es juego sucio, es ruin y de mala persona; me considero un tío noble, pero esto que estoy viviendo es un mal sueño que no voy a permitir”, explicó.

En sus palabras también dejó caer que detrás de todos estos conflictos había una “mano negra” que ataca la estabilidad del club y que no quiso identificar cuando se le preguntó sobre su identidad, “ya saldrá todo a la luz”.

Pese a todo lo que está ocurriendo, el de Teo, que será ingresado mañana, quiso insistir en que el Arosa va a contar con un equipo competitivo, para el que ya ha fichado a cuatro jugadores que “vienen perdiendo dinero” y que el va a cumplir su compromiso a pesar de que “contaba con cuatro ofertas de 1ª RFEF, pero creo que tengo el compromiso moral con el presidente y los jugadores de continuar aquí”. Su único objetivo, afirma, “es hacer al Arosa grande”.