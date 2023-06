El Arosa mantendrá gran parte del bloque

Entre el 75 y el 80% de la plantilla. Ese es el porcentaje de jugadores de esta campaña que el presidente de la entidad, Manolo Abalo, estima que van a continuar en el Arosa la próxima temporada, una campaña en la que los arlequinados volverán a salir con el objetivo de ascender a la 2ª RFEF. El presidente de la entidad asegura que Luisito ya se encuentra trabajando en la confección de la plantilla con la vista puesta “en mantener mucho de lo que tenemos, entre el 75 y el 80% porque era un equipo de trabajo espectacular al que la suerte le fue esquiva porque a pesar de quedar eliminados, creo que hicimos muchos méritos para ascender”.

El primer paso que se va a dar es el de renovar a aquellos jugadores que van a continuar y comunicarle a los que no siguen que se busquen equipo y será, a partir de ese momento, cuando se comenzará a trabajar en los nuevos fichajes, una serie de incorporaciones que vengan a aportar al equipo y que “nos permitan volver a disputar los puestos de ascenso”.

El propio Manolo Abalo se lo dijo a los jugadores el día que quedaron sin opciones de jugar el play off, ya que “demostraron que están al nivel de los mejores de esta categoría, por eso creo que lo lógico es ser inteligentes, mantener la estructura de este año, que tiene muy buenos mimbres, y después, ser listos y fichar bien para que se integren cuanto antes y crear un equipo muy competitivo.

La construcción de la plantilla no es el único frente abierto que tiene el presidente del Arosa. La próxima semana se abrirá el proceso electoral en el que, muy previsiblemente, él volverá a ser candidato. De todas formas, Abalo advierte del hecho de que lleva acumulados muchos años en la presidencia y que “va siendo hora de que llegue un relevo”. Abalo está dispuesto a volver a encabezar la candidatura si no aparece ninguna alternativa seria pero ya advierte que “no creo que pueda estar al frente los cuatro años, mi intenciones ir preparando a alguien para que tome el relevo”. Insiste Abalo en que “no me veo aguantando cuatro años enteros, estoy dispuesto a preparar a una persona para que conozca el funcionamiento del club y, sobre todo, para que tenga claro que aquí se viene a trabajar y como no busques dinero por debajo de las piedras para que el club sobreviva, poco se va a durar”. El presidente considera al Arosa “como un hijo, sino, ya lo tendría dejado”. Una de las cuestiones de las que Abalo está más orgulloso es que “durante todos estos años, a pesar de tener ofertas para venderlo, hemos conseguido que en este club siga siendo de los socios y que los socios sigan manteniéndolo donde está, como uno de los mejores clubs de Galicia”.