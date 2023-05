Un torneo con muchas expectativas para la cantera mundial en Barrantes

El Arousa Fútbol 7 refrendó al término de su edición número 26 que es un producto de altísima calidad. La presencia en Ribadumia de clubes de hasta siete nacionalidades diferentes solo fue un dato más que añadir a la globalidad de un evento que exige lo máximo a cualquier club.

En esa línea se expresó Alberto Diz a la hora de analizar las apuestas realizadas en el cartel con clubes de la talla de Paris Saint Germain, Ajax o New York City. “Hubo de todo. Sí es verdad que fue un torneo desparejo, siendo crítico con los equipos y con nuestra selección. No me duele la cabeza por esto, tienes que tomar decisiones y valorarlas posteriormente en la elección de los equipos”.

Añadió el portavoz que la presencia de un único equipo español en las eliminatorias de cuartos de final obedece a la realidad competitiva del AF7. “Hubo equipos españoles y portugueses muy bien. El nivel técnico fue altísimo y el nivel físico es cada vez es menos determinante. Prima el talento, acertamos ahí. No buscamos perfiles dominantes desde de lo físico y se vieron muchos jugadores de puro talento futbolístico”.

A Senra congregó a 3.000 personas Al margen de lo estrictamente deportivo, el AF7 también tiene una valoración relativa al impacto social, turístico y económico que se genera en torno a una de los eventos de deporte base más importantes de la comarca. En cálculos de la organización, las tres jornadas han supuesto el paso por A Senra de cerca de 3.000 personas. Señala Alberto Diz que “es más o menos siempre la cifra en la que nos movemos. Es cierto que este año, al margen de las aficiones, ha venido mucha gente incluso de equipos que se quedaron en la previa y aficionados al fútbol de la comarca”. Uno de los momentos de mayor concentración de aficionados fue el sábado por la tarde. “Se estaban jugando los últimos partidos de la primera fase y no cabía nadie más en A Senra”, apunta el director del torneo.

La inversión que supone la presencia de clubes de renombre mundial, que sobre el césped se quedaron muy lejos de las expectativas, ha supuesto incluso algún tirón de orejas. Apunta Alberto Diz que “hubo equipos que no estuvieron a la altura. Se les hizo saber en planteamientos claros y directos que fue decepcionante su nivel. Hubo que tener una conversación seria y la tuvimos. Estamos decepcionados con su rendimiento deportivo. No te puedes gastar una parte del presupuesto brutal en estos equipos y que no aporten. Hemos tenido 7 nacionalidades y es enriquecedor, pero la autocrítica es que aporten algo”.

Por otro lado, Alberto Diz puso en valor la victoria del Real Betis y el esfuerzo realizado para su presencia. “Hay dos camisetas, la del Real Madrid y la del Barcelona, que son trasatlánticos que cumplen la doble función. Siempre dejan algo deportivamente y son imprescindibles estratégicamente. Luego, el rendimiento del Betis fue altísimo. Sabíamos de su potencial de campeón y lo difícil que fue de traer, pero también el Espanyol tenía un equipazo y el Benfica también, pero a partir de cuartos de final la igualdad fue máxima”.

Agradecimiento al Concello de Ribadumia Desde el equipo organizador del Arousa Fútbol 7 quisieron tener un aparte especial con el Concello de Ribadumia. “Estamos encantados con toda la colaboración en una edición en la que hubo que hilar fino por el tema de preservar el campo para la fase final de la Copa de las Regiones. Tenemos una relación muy natural y fluida y el nivel de entendimiento facilita mucho el que el evento siga creciendo en Ribadumia”.

